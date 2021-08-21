Манчестер Юнайтед отдал своего полузащитника в аренду в Бразилию

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра проведет следующий сезон в аренде в бразильском "Фламенго". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Аренда будет бесплатной, однако клубы поделят между собой зарплату игрока. Летом 2022-го "Фламенго" может выкупить Перейру. Также в соглашении указано о 20% для "МЮ" от суммы следующего трансфера. Контракт футболиста с "красными дьяволами" действителен до 2023-го года.

Прошлый сезон бразилец провел в аренде в итальянском "Лацио". В римском клубе он сыграл 33 матча, записав в свой актив один гол и четыре ассиста.

Во время подготовки к сезону Перейра провел четыре поединка с "МЮ", в которых отметился одним голом. Во встрече против "Лидса" в первом туре АПЛ он не вышел со скамейки запасных.

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Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего воспитанника академии "Манчестер Юнайтед" в 8 млн евро.