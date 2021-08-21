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Ливерпуль - Бернли 2:0. При переполненном Энфилде и играть легче

Англия
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Подопечные Клоппа добывают три очка дома

Ливерпуль - Бернли 2:0. При переполненном Энфилде и играть легче

Фейсбук Ліверпуля/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, второй тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Дин

Уже четвертый матч подряд в АПЛ (с учетом прошлого сезона) "Ливерпуль" не пропускает. А вот Жота прервал одну из своих серий - на этот раз отрицательную. Португалец отличился на "Энфилде" впервые за девять месяцев - в ноябре прошлого года Диогу забивал "Лестеру".

Обе команды начали спокойно, а напрягать оборону соперника начали именно гости. Несколько атак от "Бернли" ни к чему опасному не привели, но вот не на шутку разозлили "мерсисадйцев". После атак "бордовых" именно Салах и компания начали более активно бежать вперед, что вылилось в гол: Цимикас навесил на Жоту, который головой выиграл борьбу у высоких Ми и Тарковского, переправив мяч в ворота. Первое результативное действие для грека в футболке "Ливерпуля" и 15-й гол для португальца.

"Мерсисайдцы" не остановились и продолжили напрягать оборону соперника. Сначала удар Салаха потянул Поуп, а затем египтянин забил после ассиста 18-летнего Эллиота, однако гол был отменен из-за минимального офсайда.

Гости тоже имели свои моменты, а особенно опасной была возможность под занавес тайма. Лоутон навесил со стандарта со своей половины поля, а Алиссон опрометчиво сыграл на выходе, позволив Тарковскому пробить по воротам. Счастье для голкипера хозяев, что англичанин не попал в цель.

Второй тайм "Бернли" начал с гола. Лоутон накрутил Кейту и Александра-Арнольда на правом фланге, прострелил в центр, а Барнс ударил мимо Алиссона, правда, не выдержав линию. В этом случае был метровый офсайд.

В середине второй половины встречи произошла ударная пятиминутка от "мерсисайдцев". Дважды в центре внимания был Садио Мане, который изначально не сориентировался после рикошета перед пустыми воротами, а потом не отдал передачу на совершенно свободного в штрафной партнера. А выстрел Салаха из пустых ворот в подкате вынес Макнил.

В конце концов, подопечные Клоппа довели свое преимущество до второго забитого мяча. Ван Дейк замечательной диагональю перевел мяч направо на Эллиота, тот отдал пас на Александра-Арнольда, который продлил на Мане. Сенегальцу осталось только правильно поставить корпус и расстрелять ворота Поупа, что он и сделал.

После второго забитого гола "мерсисайдцы" прекратили постоянные наступления на соперника, сбив темп атаки. "Бернли" уже понял, что делать ему ничего и просто доигрывал матч.

Шесть очков за два стартовых поединка для "Ливерпуля", ноль - для "Бернли". Каждый заработал столько, на сколько заслужил.

"Ливерпуль" - "Бернли" 2:0 (1:0)

Голы: Диогу Жота 18, Садио Мане 69

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас (Гомес 90+2) - Эллиотт, Хендерсон, Кейта (Тьяго 81) - Салах, Жота (Фирмино 81), Мане

"Бернли": Поуп - Лоутон, Тарновский, Ми, Тейлор - Гудмунссон (Питерс 80), Браунхилл, Корк, Макнил - Вуд (Родригес 75), Барнс

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В статье: АПЛ Ливерпуль Бернли
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
21.08.2021 в 16:45
"Весінній футбол" Мане з трьох УБОЙНИХ та ще більше перспективних позицій "ледь забив" Чи скоріш РОЗСТРІЛЯВ! Хто там казав... "Були б моменти, а голи прийдуть!". Клоппу скоріш Мілнер в першому матчі "не сподобався", бо Джейсу навіть на лаві запасних місця не знайшли Ну і 18-річний Ґаррі продемонстрував, чому U-21 треба було прибирати!
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