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Кейн впервые за 32 месяца начал матч АПЛ в запасе

Англия
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Тренер бойкотирует Гарри?

Кейн впервые за 32 месяца начал матч АПЛ в запасе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вулверхэмптон" на "Молинью Стэдиум" принимает "Тоттенхэм" в рамках второго тура АПЛ. Со скамьи запасных этот поединок начнет нападающий гостей Кейн. Для него это произойдет впервые с декабря 2018 года. Тогда Гарри вышел на замену в матче против "Лестера".

В общем в последний раз Кейн играл за "Тоттенхэм" еще перед Евро-2020. Англичанин пропустил всю предсезонную подготовку, а также матчи против "Манчестер Сити" в АПЛ и “Феррейры” в Лиге конференций.

Напомним, что ранее Гарри опроверг информацию о том, что он бойкотирует тренировки из-за желания перейти в "Манчестер Сити".

Отметим, что контракт нападающего со "шпорами" действительный ещё в течение следующих трех сезонов. Аналитический портал Transfermarkt оценивает результативного игрока в прошлом сезоне АПЛ в 120 млн евро, хотя "Тоттенхэм" хочет получить за переход 28-летнего англичанина 170 млн евро.

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В статье: Вулверхэмптон Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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