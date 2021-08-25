Клубы АПЛ запретили Салаху, Силве, Кавани и другим звездам лиги играть за сборные в сентябре

Клубы АПЛ единогласно приняли решение не отпускать игроков на матчи сборных в страны, которые занесены в красный список правительства Великобритании.

Это решение относится к почти 60 игрокам из 19 клубов АПЛ, которые должны были отправиться в 26 стран из красного списка в сентябрьскую международную паузу. В этот список включены ряд стран Южной Америки и Африки.

ФИФА отменила свое разрешение не отпускать игроков, которые вынуждены были бы отправиться в карантин после игр за сборную, поэтому клубам АПЛ пришлось действовать самим при поддержке лиги.

АПЛ вела переговоры с Футбольной ассоциацией и правительством Великобритании, чтобы найти решение, но для футболистов не сделали исключение. После возвращения из стран красного списка все жители ВБ должны отправиться в карантинный отель на 10 дней. “Это не только повлияло бы на физическое и психологическое состояние игроков, но и сделало бы их не доступными на два тура АПЛ, матчи еврокубков и матчи третьего раунда Кубка Лиги”, – говорится в заявлении.

Помимо АПЛ, в Южную Америку на матчи отбора ЧМ-2022 не намерены отпускать своих игроков и клубы испанской Ла Лиги.

Полный список игроков АПЛ, которые не смогут сыграть за сборные в матчах 30 августа - 8 сентября.