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Клубы АПЛ запретили Салаху, Силве, Кавани и другим звездам лиги играть за сборные в сентябре

Англия
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Клубы АПЛ запретили Салаху, Силве, Кавани и другим звездам лиги играть за сборные в сентябре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Клубы АПЛ единогласно приняли решение не отпускать игроков на матчи сборных в страны, которые занесены в красный список правительства Великобритании.

Это решение относится к почти 60 игрокам из 19 клубов АПЛ, которые должны были отправиться в 26 стран из красного списка в сентябрьскую международную паузу. В этот список включены ряд стран Южной Америки и Африки.

ФИФА отменила свое разрешение не отпускать игроков, которые вынуждены были бы отправиться в карантин после игр за сборную, поэтому клубам АПЛ пришлось действовать самим при поддержке лиги.

АПЛ вела переговоры с Футбольной ассоциацией и правительством Великобритании, чтобы найти решение, но для футболистов не сделали исключение. После возвращения из стран красного списка все жители ВБ должны отправиться в карантинный отель на 10 дней. “Это не только повлияло бы на физическое и психологическое состояние игроков, но и сделало бы их не доступными на два тура АПЛ, матчи еврокубков и матчи третьего раунда Кубка Лиги”, – говорится в заявлении.

Помимо АПЛ, в Южную Америку на матчи отбора ЧМ-2022 не намерены отпускать своих игроков и клубы испанской Ла Лиги.

Полный список игроков АПЛ, которые не смогут сыграть за сборные в матчах 30 августа - 8 сентября.

  • “Арсенал”: Габриэл, Габриэл Мартинелли, Мохамед Эльнени
  • “Астон Вилла”: Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Уэсли, Дуглас Луис, Марвелоус Накамба, Трезеге
  • “Брентфорд”: Жоэл Валенсия, Халил Дервисоглу
  • “Брайтон”: Энок Мвепу, Алексис Мак Аллистер, Мойзес Кайседо, Стивен Альсате, Перси Тау
  • “Челси”: Тьяго Силва
  • “Эвертон”: Ришарлисон, Хамес Родригес, Йерри Мина, Дженк Тосун
  • “Ливерпуль”: Мохамед Салах, Алиссон, Фабиньо, Роберто Фирмино
  • “Лидс”: Рафинья, Жуниор Фирпо, Элдер Кошта
  • “Манчестер Сити”: Габриэл Жезус, Эдерсон, Фернандиньо
  • “Манчестер Юнайтед”: Фред, Алекс Теллес, Эдинсон Кавани, Ганнибал Меджбри
  • “Ньюкасл”: Мигель Альмирон, Жоэлинтон, Федерико Фернандес
  • “Норвич”: Онель Эрнандес
  • “Тоттенхэм”: Джованни Ло Чельсо, Кристиан Ромеро, Лукас Моура, Давинсон Санчес
  • “Уотфорд”: Хуан Эрнандес, Озан Туфан
  • “Вест Хэм”: Мануэль Лансини
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В статье: Бразилия Аргентина Премьер-лига АПЛ КОНМЕБОЛ
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