Арсенал впервые за 67 лет проиграл три стартовых матча сезона в АПЛ

"Арсенал" проиграл "Манчестер Сити" 0:5 в матче третьего тура чемпионата АПЛ.

1954-55 - Arsenal have lost their first three league matches in a season for the first time since the 1954-55 campaign. Problems. — OptaJoe (@OptaJoe) August 28, 2021

Лондонский клуб начал турнир с трех поражений подряд впервые с сезона-1954/55.

Кроме того, "Арсенал" впервые с сезона-1953/54 не забил в трех стартовых турах чемпионата.

В первом туре команда тренера Микеля Артеты проиграла "Брентфорду" (0:2), во втором – "Челси" (0:2).

"Арсенал" на данный момент опустился на последнее, 20-е, место в турнирной таблице АПЛ.

Тем не менее, вне чемпионата Англии "гуннеры" всё же разгромно победили Вест Бромвич (6:0).

В следующем матче чемпионата Англии "канониры" сыграют с "Норвичем".