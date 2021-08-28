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Арсенал впервые за 67 лет проиграл три стартовых матча сезона в АПЛ
Проблемы?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Арсенал" проиграл "Манчестер Сити" 0:5 в матче третьего тура чемпионата АПЛ.
1954-55 - Arsenal have lost their first three league matches in a season for the first time since the 1954-55 campaign. Problems.— OptaJoe (@OptaJoe) August 28, 2021
Лондонский клуб начал турнир с трех поражений подряд впервые с сезона-1954/55.
Кроме того, "Арсенал" впервые с сезона-1953/54 не забил в трех стартовых турах чемпионата.
В первом туре команда тренера Микеля Артеты проиграла "Брентфорду" (0:2), во втором – "Челси" (0:2).
"Арсенал" на данный момент опустился на последнее, 20-е, место в турнирной таблице АПЛ.
Тем не менее, вне чемпионата Англии "гуннеры" всё же разгромно победили Вест Бромвич (6:0).
В следующем матче чемпионата Англии "канониры" сыграют с "Норвичем".
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