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Арсенал впервые за 67 лет проиграл три стартовых матча сезона в АПЛ

Англия
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Арсенал впервые за 67 лет проиграл три стартовых матча сезона в АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Арсенал" проиграл "Манчестер Сити" 0:5 в матче третьего тура чемпионата АПЛ.

Лондонский клуб начал турнир с трех поражений подряд впервые с сезона-1954/55.

Кроме того, "Арсенал" впервые с сезона-1953/54 не забил в трех стартовых турах чемпионата.

В первом туре команда тренера Микеля Артеты проиграла "Брентфорду" (0:2), во втором – "Челси" (0:2).

"Арсенал" на данный момент опустился на последнее, 20-е, место в турнирной таблице АПЛ.

Тем не менее, вне чемпионата Англии "гуннеры" всё же разгромно победили Вест Бромвич (6:0).

В следующем матче чемпионата Англии "канониры" сыграют с "Норвичем".

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В статье: Арсенал (Лондон) Вест Бромвич Альбион Манчестер Сити Норвич Сити
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Комментарии (1)
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kravaserega (Kyiv)
28.08.2021 в 20:17
Где тот старый добрый Арсенал Венгера, который влюблял в себя миллионы...
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