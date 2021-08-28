АПЛ. Ливерпуль - Челси 1:1. Правила есть правила

“Если игрок лишает команду соперника гола или явной возможности забить гол в результате игры рукой, игрок удаляется с поля, где бы не произошло нарушение”.

Эпизод в штрафной “Челси” перед самим перерывом еще долго будет вызывать споры. “Ливерпуль” заработал угловой, подача, в штрафной “Челси” возник хаос, Матип ударил в перекладину, Менди и Алонсо помешали друг другу, мяч отскочил к Жота, он бил в упор, но Джеймс отбил и первый его удар, и второй.

Проблема в том, что в первом эпизоде мяч коснулся руки защитника “Челси”. Энтони Тейлору понадобилось всего несколько секунд у монитора, чтобы указать на точку, и показать Джеймсу прямую красную карточку.

Here's the VAR grab.



Red card feels harsh, Chelsea furious. pic.twitter.com/2Ijf8uPheZ — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) August 28, 2021

Иногда говорят – “если бы рефери судил в духе игры, а не следовал бы точности правил, он бы не принял такое решение”. Но у Тейлора не было выбора. Да, Джеймс не выбивал мяч с ворот, так как это сделал Луис Суарес в четвертьфинала Кубка мира-2010 с Ганой. Но рука Джеймса явно не позволила мячу пересечь линию ворот. Поэтому это красная карточка и пенальти.

Это удаление не вызывало бы споры, если бы игра не была равной. “Ливерпуль” и “Челси” – достойные друг друга соперники. Тухель и Клопп видят и разбирают футбол до мелочей, обе команды прекрасно знаю друг друга, никто не хотел ошибаться. Да, игра была очень интенсивной и плотной, но в то же время – абсолютно контролируемой двумя тренерами.

В такой игре гол можно забить только исключительным образом. Таким стал мяч Хавертца. У “Челси” не было ударов по воротам “Ливерпуля”, пока атакующий хавбек “Челси” не подключился к угловому и удивительным ударом затылком не отправил мяч в ворота.

У “Ливерпуля” был только опасный рывок Хендерсона в штрафную, но капитан “Ливерпуля” немного не дотянулся до кросса. Перед ним был только Менди.

Но и “Челси” мог в первом тайме забить гол с игры. “Синие” разыграли красивую вертикальную атаку, на острие был Маунт, но его удар разминулся рядом со штангой.

Судьбоносный момент произошел и на 42-й минуте, когда Жота сменил Фирмино. Именно португалец оказался в центре скандального эпизода спустя три минуты.

Свои замены Тухель провел в перерыве. Канте, получивший повреждение, уступил место на поле Ковачичу, а Тьяго Силва заменил Хавертца.

Второй тайм развивался по предсказуемому сценарию. “Челси” закрылся в последней трети, и оставил мало пространство “Ливерпулю”. “Красным” оставалось только бить издали, и все удары брал Менди.

Но нужно и отдать должное игрокам “Челси”, которые не побоялись провести две осмысленные атаки во втором тайме. Но гола их довести не удалось.

1:1 – результат ожидаемый. Но не обстоятельства игры.

Чемпионат Англии, третий тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Челси” 1:1

Голы: Салах 45+5 (пен.) – Хавертц 22

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон (Чимикас 86) – Хендерсон (Тьяго 74), Фабиньо, Эллиотт – Салах, Фирмино (Жота 42), Мане

“Челси”: Менди – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Алонсо, Канте (Ковачич 46), Жоржиньо (Чалоба 87), Джеймс – Хавертц (Силва 46), Лукаку, Маунт

Предупреждения: Рюдигер 45+3, Менди 45+5

Удаление: Джеймс 45+3