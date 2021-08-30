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Манчестер Сити продлил контракт с лучшим игроком прошлого сезона АПЛ
Этот парень преобразил игру коллектива в обороне
Man City
Защитник Рубен Диаш продлил контракт с английским "Манчестер Сити". Новый трудовой договор 24-летнего исполнителя завершится летом 2027 года.
Напомним, португальский игрок перешел в "Манчестер Сити" в сентябре 2020-го из лиссабонской "Бенфики" за 68 миллионов евро.
С "горожанами" Диаш выиграл АПЛ и дошел до финала ЛЧ. Он стал лучшим защитником прошлой кампании в ЛЧ по версии УЕФА, а также был выбран Профессиональной футбольной организацией Англии лучшим игроком сезона-2020/21 в АПЛ. В минувшем розыгрыше он сыграл 50 матчей и забил 1 гол во всех турнирах за "Сити".
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