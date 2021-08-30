Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трой Дини покидает Уотфорд после 11 лет в клубе
Легенда "шершней"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Уотфорда" Трой Дини покидает клуб спустя 11 лет. Официальный твиттер команды опубликовал трогательное видео-прощание.
“???????????????????????????? ???????? ???????? ???????? ???????????????????? ????????????????????????????.” ????— Watford Football Club (@WatfordFC) August 30, 2021
In an emotional and heartfelt message, Troy Deeney addresses supporters as his 11-year spell at Vicarage Road comes to an end... pic.twitter.com/SQKZSikJGx
33-летний англичанин провел за "шершней" 419 матчей, забил 140 голов и отдал 62 результативные передачи.
Контракт игрока истекал следующим летом, но клуб не планировал продлевать соглашение и решил отпустить игрока бесплатно уже сейчас.
Главным претендентом на Дини называется "Бирмингем" – команда из родного города футболиста.
Популярное сейчас
- Динамо завтра объявит о трансфере Витиньо
- Венглинский: Такого сильного и скоростного Динамо не видел со времен Лобановского
- Стала известна новая должность Костышина в Колосе
- Роналду не сможет взять 7 номер в МЮ из-за правил АПЛ
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
Новости по теме
- 13:55 Зарубежные Капитан Уотфорда: Способен ли Роналду вновь забивать по 30 голов в АПЛ? Может, он попробует себя в Вулвз?
- 23:54 Зарубежные Вест Хэм - Уотфорд 3:1. Стратегическая победа молотобойцев и десять минут для Ярмоленко
- 13:21 Lifestyle Действующий футболист АПЛ признался в своей нетрадиционной ориентации