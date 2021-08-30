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Трой Дини покидает Уотфорд после 11 лет в клубе

Англия
(1 голосов)

Легенда "шершней"

Трой Дини покидает Уотфорд после 11 лет в клубе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Уотфорда" Трой Дини покидает клуб спустя 11 лет. Официальный твиттер команды опубликовал трогательное видео-прощание.

33-летний англичанин провел за "шершней" 419 матчей, забил 140 голов и отдал 62 результативные передачи.

Контракт игрока истекал следующим летом, но клуб не планировал продлевать соглашение и решил отпустить игрока бесплатно уже сейчас.

Главным претендентом на Дини называется "Бирмингем" – команда из родного города футболиста.

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В статье: Уотфорд Трой Дини
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
30.08.2021 в 21:41
Зразу в пам*яті гол в ворота лестера за вихід в апл, після контр атаки. Шикарний момент..
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