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"Он просто машина. Думаю, он будет играть до 42 лет", – Усэйн Болт о Роналду

Англия
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"Он просто машина. Думаю, он будет играть до 42 лет", – Усэйн Болт о Роналду

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт поделился мыслями о возвращении форварда Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" в ходе интервью для BBC.

"Грандиозно, что он вернулся. Криштиану будет требовать многого от партнеров по команде, но это только сделает их лучше. Он на другом уровне, он просто машина.

Думаю, он будет играть до 42 лет. Он всегда будет в хорошей форме и на более высоком уровне по сравнению со многими молодыми игроками благодаря своей работе и самоотверженности", – заявил атлет.

Напомним, что в 2017-2018 годах Болт начал карьеру футболиста, подписав контракт с австралийским полупрофессиональным "Сентрал Кост Мэринерс". В 2020 году легкоатлет заявил о завершении карьеры.

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В статье: Криштиану Роналду Усэйн Болт Манчестер Юнайтед
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Источник:
bbc.com

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