Бавария подпишет Вернера следующим летом, если Левандовский не продлит контракт

"Бавария" рассмотрит возможность подписать Тимо Вернера из "Челси", если Левандовский уйдет следующим летом и не удастся договориться с Эрлингом Холандом, сообщает Sport1.de.

У Роберта Левандовского осталось 2 года по контракту. Ранее этим летом польский бомбардир сообщил, что хотел бы попробовать себя где-то помимо Германии до 35 лет.

Источник сообщает, что если следующим летом не удастся продлить контракт с Левандовским, "Бавария" будет рассматривать возможность заполучить Холанда.

Загвоздка в том, что Эрлинг – звезда, за которую будет бороться вся Европа, а его агент, Мино Райола, этим летом заявил, что хочет выбить своему клиенту зарплату в 50 миллионов евро.

В связи с этим, "Бавария" рассматривает вариант подписания Тимо Вернера, который выпал из основной обоймы "аристократов" после прихода Ромело Лукаку.

Напомним, что в прошлом сезоне Тимо Вернер провел 52 встречи, забил 12 мячей и отдал 15 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 65 миллонов евро.