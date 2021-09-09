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Бавария подпишет Вернера следующим летом, если Левандовский не продлит контракт
Нагельсманн уже работал с немцем
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Бавария" рассмотрит возможность подписать Тимо Вернера из "Челси", если Левандовский уйдет следующим летом и не удастся договориться с Эрлингом Холандом, сообщает Sport1.de.
У Роберта Левандовского осталось 2 года по контракту. Ранее этим летом польский бомбардир сообщил, что хотел бы попробовать себя где-то помимо Германии до 35 лет.
Источник сообщает, что если следующим летом не удастся продлить контракт с Левандовским, "Бавария" будет рассматривать возможность заполучить Холанда.
Загвоздка в том, что Эрлинг – звезда, за которую будет бороться вся Европа, а его агент, Мино Райола, этим летом заявил, что хочет выбить своему клиенту зарплату в 50 миллионов евро.
В связи с этим, "Бавария" рассматривает вариант подписания Тимо Вернера, который выпал из основной обоймы "аристократов" после прихода Ромело Лукаку.
Напомним, что в прошлом сезоне Тимо Вернер провел 52 встречи, забил 12 мячей и отдал 15 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 65 миллонов евро.
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