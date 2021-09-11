Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0. Фарт Нуну Санту закончился

Английский Премьер лига, четвертый тур

"Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Джонатан Мосс (Сандерленд)

"Тоттенхэм" впервые позволил забить соперникам в этом чемпионате, да еще и сразу три гола в одном матче. Последний раз трижды "шпоры" пропускали от "Кристал Пэлас" еще в 2005 году.

С первых минут на поле было ощутимое преимущество хозяев, а особенно в завершающей фазе атаки. За первый тайм гости не сумели нанести хотя бы один удар по воротам соперника, а во втором тайме удалось записать в свой актив лишь два выстрела. Кейн снова на голодном пайке и в очередной раз в этом сезоне АПЛ покинул поле без результативного действия. Более того, нападающий ни разу не дотронулся до мяча в чужой штрафной. Впервые в своей карьере в чемпионате Англии.

0 - For the very first time in his Premier League career, Tottenham's Harry Kane has had neither a shot nor a touch in the opposition's box in a game where he completed the full 90 minutes. Isolated. pic.twitter.com/KiPNybiOI8 — OptaJoe (@OptaJoe) September 11, 2021

На поле были совсем другие лидеры, чем ожидалось перед поединком. Действиями хозяев руководил 21-летний полузащитник Конор Галлагер, который с первых матчей сразу же влился в команду Виейры. Именно в хавбека был единственный опасный момент первой сорокапятиминутки, но Льорис блестяще сыграл в ближнем единоборстве.

Начало второго тайма помог развивать успех "Кристал Пэлас". Танганга за 4 минуты и 48 секунд получил две желтые карточки и был удален с поля. Одно из предупреждений было за неспортивное поведение - градус игры постепенно поднимался.

Правда, хозяева потушили это пламя своими голами. После удаления и травмы Дайера (который получил повреждение в первом тайме и был заменен) в защите "шпор" было очень много свободных зон. Личная ошибка Дэвиса привела к пенальти, который реализовал Заха. Кстати, это гол стал 500-м "Кристал Пэласа" в АПЛ.

Добил гостей новичок "орлов" Одсонн Эдуар, который сначала в касание замкнул прострел от того же Заха через несколько секунд после выхода на замену, а на последней минуте матча оформил дубль после ассист от неугомонного Галлагера. Эдуар стал первым футболистом со времен Серхио Агуэро, который оформил дубль в дебютном матче после появления со скамейки запасных. Аргентинец сделал это в 2011 году. Также Одсонн стал рекордсменом АПЛ, забив самый быстрый гол в истории после выхода на замену - через 28 секунд.

28 - Odsonne Édouard's goal 28 seconds after coming on as a substitute for Crystal Palace was the fastest goal scored by a player on their Premier League debut, breaking the record set by Thievy for West Brom against Crystal Palace in February 2014 (36 seconds). Entrance. pic.twitter.com/d236g70z47 — OptaJoe (@OptaJoe) September 11, 2021

Фарт Нуну Санту закончился. Если "Вулверхэмптон" и "Манчестер Сити" простили "шпор", то "Кристал Пэлас" решил этого не делать. А вот команда Виейры прогрессирует от матча к матчу. Сегодня слабые стороны соперника были поражены, а сильные - обезврежены.

"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" 3:0 (0:0)

Голы: Заха 75 (пен.), Эдуар 84, 90+3

"Кристал Пэлас": Гвайта - Уорд, Андерсен, Гуехи, Митчелл - Галлагер, Куяте (Миливоевич 67), Макартур - Аю (Олисе 87), Бентеке (Эдуар 84), Заха

"Тоттенхэм": Льорис - Эмерсон, Танганга, Дайер (Рондон 12), Регульон - Хойбьерг, Скипп, Винкс (Дэвис 60) - Лукас, Кейн, Алли

Предупреждения: Заха 54, Галлагер 89 - Танганга 53, 58, Лукас 82

Удаление: Танганга 58 (вторая желтая)