Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0. Фарт Нуну Санту закончился

Английский Премьер лига, четвертый тур

"Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Джонатан Мосс (Сандерленд)

"Тоттенхэм" впервые позволил забить соперникам в этом чемпионате, да еще и сразу три гола в одном матче. Последний раз трижды "шпоры" пропускали от "Кристал Пэлас" еще в 2005 году.

С первых минут на поле было ощутимое преимущество хозяев, а особенно в завершающей фазе атаки. За первый тайм гости не сумели нанести хотя бы один удар по воротам соперника, а во втором тайме удалось записать в свой актив лишь два выстрела. Кейн снова на голодном пайке и в очередной раз в этом сезоне АПЛ покинул поле без результативного действия. Более того, нападающий ни разу не дотронулся до мяча в чужой штрафной. Впервые в своей карьере в чемпионате Англии.

0 - For the very first time in his Premier League career, Tottenham's Harry Kane has had neither a shot nor a touch in the opposition's box in a game where he completed the full 90 minutes. Isolated. pic.twitter.com/KiPNybiOI8