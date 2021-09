ВИДЕО, как Роналду сделал дубль в дебютном матче за Манчестер Юнайтед

Роналду сделал дубль в своем дебютном матче за "Манчестер Юнайтед". На этот раз - с ассиста Люка Шоу.

Защитник сборной Англии протянул мяч по центру поля почти до штрафной и отдал пас на Криштиану. Тот избежал положения вне игры и один на один переиграл голкипера "Ньюкасла".

They said Ronaldo is 36 and can't cope with the physicality of the premier league — 2 goals in his first 60minspic.twitter.com/5VlJhMk4CJ