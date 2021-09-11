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ВИДЕО, как Роналду сделал дубль в дебютном матче за Манчестер Юнайтед
Форвард продолжает удивлять
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Роналду сделал дубль в своем дебютном матче за "Манчестер Юнайтед". На этот раз - с ассиста Люка Шоу.
Защитник сборной Англии протянул мяч по центру поля почти до штрафной и отдал пас на Криштиану. Тот избежал положения вне игры и один на один переиграл голкипера "Ньюкасла".
They said Ronaldo is 36 and can't cope with the physicality of the premier league — 2 goals in his first 60minspic.twitter.com/5VlJhMk4CJ— UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) September 11, 2021
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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
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ВасяКулебяка (Козливка)
11.09.2021 в 18:59
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