  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета: Мы счастливы. Знали, что будет непросто, но сумели добиться желаемого
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: Мы счастливы. Знали, что будет непросто, но сумели добиться желаемого

Англия
(1 голосов)

Коуч рад, что его команда в конце концов добилась победы

Артета: Мы счастливы. Знали, что будет непросто, но сумели добиться желаемого

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Наставник "Арсенала" Микель Артета дал комментарий после матча 4-го тура АПЛ с "Норвичем" (1:0):

"Мы счастливы. Знали, что будет непросто, но сумели добиться желаемого: выиграли и набрали 3 очка. Пришлось помучиться, но мы знали, что победить в подобном матче удастся только так.

После трех поражений все становится сложнее. Надо отметить, что это были лучшие 10-14 дней в моей карьере. Не самые простые, а лучшие. В этот проблемный период я смог лучше понять, кто меня окружает. В такие моменты лучше понимаешь людей, уровень организации в клубе, фанатов. За последнее время многое сошлось.

Нам надо прибавлять во многих аспектах, но сегодня мы сделали семь замен и уже выглядели не так, как прежде", – сказал Артета.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Норвич Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...