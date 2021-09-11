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Артета: Мы счастливы. Знали, что будет непросто, но сумели добиться желаемого
Коуч рад, что его команда в конце концов добилась победы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник "Арсенала" Микель Артета дал комментарий после матча 4-го тура АПЛ с "Норвичем" (1:0):
"Мы счастливы. Знали, что будет непросто, но сумели добиться желаемого: выиграли и набрали 3 очка. Пришлось помучиться, но мы знали, что победить в подобном матче удастся только так.
После трех поражений все становится сложнее. Надо отметить, что это были лучшие 10-14 дней в моей карьере. Не самые простые, а лучшие. В этот проблемный период я смог лучше понять, кто меня окружает. В такие моменты лучше понимаешь людей, уровень организации в клубе, фанатов. За последнее время многое сошлось.
Нам надо прибавлять во многих аспектах, но сегодня мы сделали семь замен и уже выглядели не так, как прежде", – сказал Артета.
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