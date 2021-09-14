Брат Погба высказался о будущем Поля в Манчестере

Матиас Погба, брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба, высказался о ситуации хавбека с трудовым договором. Напомним, контракт игрока с "МЮ" истекает летом 2022-го.

"Поль еще не решил, оставаться ему или нет следующим летом. Это его решение – сейчас он чувствует себя очень хорошо в "Манчестер Юнайтед", в рамках этого сезона. А там посмотрим. Время покажет".

Paul Pogba’s brother Mathias on contract situation to @elchiringuitotv: “Paul has not decided yet whether to stay or not next summer. It’s his decision - he’s feeling very good at Man United now, this season… then let’s see. Let’s see when will be time to decide” ???? #MUFC #Pogba pic.twitter.com/Of2DEDYxi1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что Погба хочет продлить контракт с "Манчестер Юнайтед" – на его решение повлиял яркий дебют Криштиану Роналду и возвращение португальца на "Олд Траффорд" в целом.