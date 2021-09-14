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Брат Погба высказался о будущем Поля в Манчестере

Англия
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Криштиану, ведь, важный фактор

Брат Погба высказался о будущем Поля в Манчестере

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Матиас Погба, брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба, высказался о ситуации хавбека с трудовым договором. Напомним, контракт игрока с "МЮ" истекает летом 2022-го.

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"Поль еще не решил, оставаться ему или нет следующим летом. Это его решение – сейчас он чувствует себя очень хорошо в "Манчестер Юнайтед", в рамках этого сезона. А там посмотрим. Время покажет".

Напомним, ранее сообщалось, что Погба хочет продлить контракт с "Манчестер Юнайтед" – на его решение повлиял яркий дебют Криштиану Роналду и возвращение португальца на "Олд Траффорд" в целом.

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В статье: Криштиану Роналду Поль Погба Манчестер Юнайтед Матиас Погба
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