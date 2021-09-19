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Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Кристал Пэлас, чемпионат Англии, 18 сентября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Кристал Пэлас, которые встречались в пятом туре АПЛ. Красные потратили почти весь первый тайм на то, чтобы открыть счет. При этом потеряли немало моментов, особенно эффектным был промах Жоты с метра в пустые ворота. Впрочем, когда Мане забил первый, судьба поединка была определена. Салах добавил, а Кейта закрепил преимущество Ливерпуля, гол у Наби получился особенно эффектным.
Английская Премьер-лига. Пятый тур
Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0
Голы: Садио Мане 43, Мохамед Салах 78, Наби Кейта 90
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