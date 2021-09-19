Эшпириту Санту о матче с Челси: Нам нужно было сильно начать матч - и мы это сделали

Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение в лондонском дерби от "Челси" в матче 5-го тура АПЛ.

"Я разочарован. Очень хороший первый тайм. Игра состояла из двух разных таймов. В первой половине мы были очень хороши, были лучше и контролировали игру. Но после первого гола игра изменилась. Нам стало очень тяжело. "Челси" – очень хорошая команда. Они создали нам много проблем.

Не знаю, удивили ли мы их, но нам нужно было сильно начать матч – и мы это сделали. Мы хорошо прессинговали и создавали хорошие ситуации. План был в том, чтобы забить. Были шансы сделать это, но не получилось. Первый тайм был фантастическим

После гола пытались восстановить контроль над игрой, но соперник очень хорошо организован, у них есть опыт. Нам было тяжело. Мы продолжаем верить в себя. Футболисты много работают. Первый тайм мы сыграли хорошо. Теперь мы должны поддерживать этот уровень на протяжении всей игры", – рассказал наставник "шпор".