Кубок лиги. Ливерпуль и Манчестер Сити с дебютантами в составе проходят в следующий раунд

Кубок лиги, третий раунд

16-летний Кайде Гордон получил место в старте, как и 18-летний Конор Брэдли. После перерыве на поле у “Ливерпуля” появился еще один 18-летний дебютант – Тайлер Мортон. На остальных позициях вышли резервисты или игроки, приближенные к основе. Это не помешало “Ливерпуль” вновь разгромить “Норвич” со счетом 3:0, как и в первом туре Премьер-лиги.

Гости быстро повели в счете. Греческий фулбек Цимикас еще в АПЛ показал свое умение подавать угловые, и сегодня именно после его подачи “красные” забили первый гол. Ориги выиграл борьбу в воздухе, а Минамино сам оказался на штанге, и протолкнул мяч в сетку.

У “Норвича” были свои моменты, и лучший свой шанс сравнять счет команда Фарке упустила в конце первого тайма. Цолис заработал пенальти, подставившись под Брэдли, но игрок “Норвича” пробил с точки очень неудачно – мяч летел по центру и Келлехер ногами его отбил. Добивание заблокировал Гомес.

После перерыва “Норвич” упустил еще один шанс забить (Ле-Мелу), и “Ливерпуль” сразу забил второй. Снова подача Цимикаса и в этот раз Ориги пробил точно в ворота. "Красные" готовы были продать бельгийского форварда перед стартом сезона, но он уже не первый раз демонстрирует свою полезность. Вспомнить хотя бы матч с “Миланом”. Третий гол в ворота “Норвича” – мастерство Минамино.

“Норвич” наиграл хотя бы на один гол, но не зря “канарейки” на последнем месте в АПЛ без набранных очков. Баланса в игре нет и много ошибок. “Ливерпуль” проходит дальше.

“Норвич” – “Ливерпуль” 0:3

Голы: Минамино 4, Ориги 50, Минамино 80

На 42-й минуте Цолис не реализовал пенальти (вратарь)

“Норвич”: Ганн – Мумба (Рашица 69), Хэнли, Гибсон, Яннулис – Гилмор, Омобамиделе – Рупп, Ле-Мелу (Дауэлл 77), Цолис (Пукки 69) – Ида

“Ливерпуль”: Келлехер – Цимикас (Робертсон 66), Конате, Гомес, Брэдли – Кейта (Мортон 46), Джонс (Хендерсон 87), Окслейд-Чемберлен – Гордон, Ориги, Минамино

Предупреждения: Ле-Мелу 71, Рупп 90

По разным причинам Гвардиола не мог рассчитывать на всех своих защитников в игре против “Уикома Уондерерс”, поэтому средний возраст линии обороны не должен удивлять – все четыре дебютанта и всем по 18 лет. Также в центре поля сыграл 17-летний Лавиа. В атаке же – только звезды. Занимательно было посмотреть, как это будет работать.

Получилось не так уж и интересно. “Сити” случайно пропустил первым из-за позиционной ошибки всех своих защитников после углового гостей, но затем команда Гвардиола отправила в ворота “Уикома” шесть безответных мячей. Феерил Фил Фоден, который пока только начинает входить в сезон. Он создал первый для Де Брюйне, накрутив трех соперников, в конце первого пушечным ударом с 25 метров прошил ворота “Уикома”, на 71-й минуте – еще один ассист, в этот раз на Торреса. Два гола забил Марез. Сначала ему классно голевую передачу исполнил Уилсон-Исбранд, затем Стерлинг. Последний гол забил Палмер, сам протащив мяч, и ударив. “Манчестер Сити” уверенно начал защиту своего любимого трофея.

“Манчестер Сити” – “Уиком Уондерерс” (III) 6:1

Голы: Де Брюйне 29, Марез 43, Фоден 45+1, Торрес 71, Марез 83, Палмер 88 – Ханлан 22

“Манчестер Сити”: Стеффен – Игэн-Райли, Бернс, Мбете, Уилсон-Исбранд (Макати 72) – Де Брюйне, Лавиа, Фоден – Стерлинг, Торрес (Палмер 72), Марез

Предупреждение: Лавиа 40

“КПР” (II) – “Эвертон” 2:2, пен. 8:7

Голы: Остин 18, Остин 34 – Динь 30, Таунсенд 47

“Фулхэм” (II) – “Лидс” 0:0, пен. 5:6

“Шеффилд” Юнайтед” (II) – “Саутгемптон” 2:2, пен. 2:4

Голы: Стивенс 8, Макберни 66 – Диалло 23, Салису 53

“Уотфорд” – “Сток “Сити” (II) 1:3

Голы: Флетчер 61 – Пауэлл 25, Клукас 80, Таймон 85

“Бернли” – “Рочдейл” (IV) 4:1

Голы: Родригес 50, Родригес 60, Родригес 62, Родригес 77 – Бисли 47

"Брентфорд” – “Олдем Атлетик” (IV) 7:0

Голы: Форсс 3 (пен.), Форсс 16, Висса 38, Диарра 43 (авт.), Форсс 44, Форсс 60, Висса 87

“Уиган” (III) – “Сандерленд” (III) 0:2

Голы: Броудхед 26, О’Найн 54

“Престон Норт Энд” (II) – “Челтнем Таун” (III) 4:1

Голы: Хьюз 25, Рафферти 37, Магуайр 82, Риис 90+3 – Васселл 56