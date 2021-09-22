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Мама Криштиану Роналду: Прежде чем я умру – хочу увидеть сына и внука вместе в Спортинге
Четко и понятно
Getty Images / Global Images Ukraine
Мама нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру заявила, что хочет еще раз увидеть своего сына в джерси лиссабонского "Спортинга". Португалец начинал карьеру именно в стане "зелено-белых". Цитирует Долорес портал Record.
"Я уже сказала сыну, что хочу увидеть, как он играет в "Спортинге" – да, прежде чем я умру. Он должен сделать это для меня, когда мы вернемся в Лиссабон. Криштиану следит за выступлениями "львов". Если это будет не он, то пускай тогда его сын – паренек играет лучше своего папы, если сравнивать их в одном и том же возрасте. Мой внук собирается сделать первые шаги в футболе именно в "Спортинге". Увидеть их двоих вместе на поле – это мечта".
"Роналду компенсирует расходы клуба за счет продажи футболок со своим именем. Сегодня 7-й номер у Табаты, но Криштиану приедет и цифра будет его. Я помню разговоры о переходе в "Сити" этим летом. Сын сразу сказал мне не беспокоиться и объяснил, что возвращается в "Юнайтед". Заполненный "Олд Траффорд" распевал его имя – это было очень волнительно".
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