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Мама Криштиану Роналду: Прежде чем я умру – хочу увидеть сына и внука вместе в Спортинге

Англия
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Четко и понятно

Мама Криштиану Роналду: Прежде чем я умру – хочу увидеть сына и внука вместе в Спортинге

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мама нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру заявила, что хочет еще раз увидеть своего сына в джерси лиссабонского "Спортинга". Португалец начинал карьеру именно в стане "зелено-белых". Цитирует Долорес портал Record.

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"Я уже сказала сыну, что хочу увидеть, как он играет в "Спортинге" – да, прежде чем я умру. Он должен сделать это для меня, когда мы вернемся в Лиссабон. Криштиану следит за выступлениями "львов". Если это будет не он, то пускай тогда его сын – паренек играет лучше своего папы, если сравнивать их в одном и том же возрасте. Мой внук собирается сделать первые шаги в футболе именно в "Спортинге". Увидеть их двоих вместе на поле – это мечта".

"Роналду компенсирует расходы клуба за счет продажи футболок со своим именем. Сегодня 7-й номер у Табаты, но Криштиану приедет и цифра будет его. Я помню разговоры о переходе в "Сити" этим летом. Сын сразу сказал мне не беспокоиться и объяснил, что возвращается в "Юнайтед". Заполненный "Олд Траффорд" распевал его имя – это было очень волнительно".

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Долореш Авейру
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Источник:
Record

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Комментарии (0)
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dabo70
22.09.2021 в 10:27
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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