"Кто-то хочет кусочек?" Мама Роналду показала статую Криштиану из шоколада в полный рост
Чего только не придумают
Getty Images / Global Images Ukraine
Мария Долореш душ Сантуш Авейру, мать нападающего "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду, показала в своем Instagram шоколадную статую сына, выполненную в полный рост. Она подписала публикацию следующим образом:
"Кто-то хочет кусочек шоколада? Это только для меня".
Интересно, что португальский шоколатье Жорже Кардозо потратил на изготовление статуи приблизительно 200 часов. Она весит около 120 килограммов и посвящена победе Португалии на ЕВРО.
Напомним, Криштиану воссоединился с "Манчестер Юнайтед" в последние дни летнего трансферного окна. "Дьяволы" заплатили за игрока 15 миллионов евро чистыми, еще 8 миллионов "Ювентус" может получить в виде бонусов.
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