"Кто-то хочет кусочек?" Мама Роналду показала статую Криштиану из шоколада в полный рост

Мария Долореш душ Сантуш Авейру, мать нападающего "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду, показала в своем Instagram шоколадную статую сына, выполненную в полный рост. Она подписала публикацию следующим образом:

"Кто-то хочет кусочек шоколада? Это только для меня".

Интересно, что португальский шоколатье Жорже Кардозо потратил на изготовление статуи приблизительно 200 часов. Она весит около 120 килограммов и посвящена победе Португалии на ЕВРО.

Напомним, Криштиану воссоединился с "Манчестер Юнайтед" в последние дни летнего трансферного окна. "Дьяволы" заплатили за игрока 15 миллионов евро чистыми, еще 8 миллионов "Ювентус" может получить в виде бонусов.