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"Кто-то хочет кусочек?" Мама Роналду показала статую Криштиану из шоколада в полный рост

Общие новости
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(3 голосов)

Чего только не придумают

"Кто-то хочет кусочек?" Мама Роналду показала статую Криштиану из шоколада в полный рост

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мария Долореш душ Сантуш Авейру, мать нападающего "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду, показала в своем Instagram шоколадную статую сына, выполненную в полный рост. Она подписала публикацию следующим образом:

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"Кто-то хочет кусочек шоколада? Это только для меня".

Интересно, что португальский шоколатье Жорже Кардозо потратил на изготовление статуи приблизительно 200 часов. Она весит около 120 килограммов и посвящена победе Португалии на ЕВРО.

Напомним, Криштиану воссоединился с "Манчестер Юнайтед" в последние дни летнего трансферного окна. "Дьяволы" заплатили за игрока 15 миллионов евро чистыми, еще 8 миллионов "Ювентус" может получить в виде бонусов.

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В статье: Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.09.2021 в 13:49
Сейчас такой тренд, что модно троллить португальца. А я привык был в тренде, поэтому не откажу себе в удовольствии... Короче... Что-то слишком много стало заполняться эфиром этим футболистом... Ах да.. осень горячая пора, это время, когда раздают индивидуальные награды по итогам года... И, хоть на футбольном поле в уходящем году он был полный ноль, вот эти публикации о том, как он кушает по диете, как он будет давить на Сульшера, какой он чоколаТный зая и тд., преследуют лишь одну цель - "Не вздумайте забыть обо мне... Приглашайте на церемонии, вручайте мне награды...".. " А то я уже замахался сам себе цветы дарить в каждом интервью"..... 7 ЗМ ЛЕО МЕССИ !!!
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Vantala (Kharkiv)
10.09.2021 в 13:25
Я шоколадный заяц... ))
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