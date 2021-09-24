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Сульшер: Роналду знает, что не будет выходить на каждую игру

Англия
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Укрощение строптивого

Сульшер: Роналду знает, что не будет выходить на каждую игру

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер на предматчевой пресс-конференции перед игрой с "Астон-Виллой" высказался о незаменимости Криштиану Роналду. "Когда он не будет готов, мы проведем хороший разговор", – заявил он.

– Криштиану Роналду уже незаменим?

– Мы знали, что он окажет огромное влияние на команду и на поле, и за его пределами. Криштиану до сих пор очень профессионален. Дисциплина, которую он демонстрировал на протяжении всей карьеры ради максимальных результатов, сказалась на других игроках команды.

Я очень доволен. Теперь Роналду совсем не тот человек, чем в те времена, когда я играл с ним.

Это настоящий топ-уровень, он прекрасно работает и очень серьезно относится к матчам. Роналду знает, что не будет выходить на каждую игру. Когда он не будет готов, мы проведем хороший разговор.

Прекрасно видеть вместе Роналду и Кавани. Уверен, они образуют хорошую связку.

Мы видим, как глубоко садятся наши соперники, они не оставляют пространство сзади. При таком сценарии хотелось бы видеть этих парней рядом на поле. Я считаю, что они смогут отлично работать вместе, – сказал Сульшер.

Игра "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" пройдет завтра в 14:30 по киевскому времени. "Дьяволы" выиграли 18 из 21 последнего домашнего матча против "Виллы".

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В статье: Криштиану Роналду Эдинсон Кавани Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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