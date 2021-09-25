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АПЛ. Эвертон сравнялся по очкам с лидерами лиги, Лестер избежал поражения от Бернли

Англия
(1 голосов)

Бернли, Ньюкасл и Норвич остаются без побед

АПЛ. Эвертон сравнялся по очкам с лидерами лиги, Лестер избежал поражения от Бернли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол

25 сентября 2021. Чемпионат Англии, шестой тур

Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Бернли” 2:2

Голы: Варди 37, Варди 85 – Варди 12 (авт.), Корне 40

“Лестер”: Шмейхель – Перейра (Кастань 47), Сеюнджю, Вестергор, Бертран – Тилеманс, Ндиди, Сумаре (Ихеаначо 63) – Лукман (Мэддисон 78), Варди, Харви Барнс

“Бернли”: Поуп – Тэйлор, Ми, Тарковски, Лоутон – Корне (Гудмундссон 45+4), Браунхилл, Уэствуд, Макнил – Вуд, Выдра (Эшли Барнс 75)

Предупреждения: Вестергор 5, Харви Барнс 77 – Корне 45, Уэствуд 60, Гудмундссон 68, Тарковски 90

Уотфорд, “Викаридж Роуд”

“Уотфорд” – “Ньюкасл” 1:1

Голы: Сарр 72 – Шон Лонгстафф 23

“Уотфорд”: Фостер – Фемения (Нгакиа 67), Трост-Эконг, Кэткарт, Роуз – Куцка (Педро 64), Сиссоко – Сарр, Клеверли (Туфан 47), Деннис (Этебо 75) – Кинг

“Ньюкасл”: Дарлоу – Ритчи, Кларк, Фернандес, Хайден, Манкильо – Жоэлинтон, Шон Лонгстафф, Уиллок (Гэйл 84), Альмирон (Мерфи 79) – Сен-Максимен

Предупреждения: Деннис 17, Трост-Эконг 40, Роуз 56, Кэткарт 69 – Манкильо 18, Ритчи 30, Дарлоу 90+1

Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Норвич” 2:0

Голы: Таунсенд 29 (пен.), Дукуре 78

“Эвертон”: Пикфорд – Годфри, Мина, Кин, Динь – Таунсенд (Гордон 76), Дукуре, Аллан, Ивоби (Доббин 89) – Грэй (Дэвис 83) – Рондон

“Норвич”: Крул – Уильямс (Яннулис 87), Гибсон, Хэнли, Кабак (Рашица 69), Ааронс – Маклин, Норманн (Цолис 70), Ле-Мелу – Пукки, Сарджент

Предупреждения: Динь 56, Гордон 90+2 – Кабак 54, Ле-Мелу 80, Уильямс 84

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В статье: Рафаэль Бенитес Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ньюкасл Уотфорд Бернли Норвич Сити Джейми Варди Лестер Сити
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