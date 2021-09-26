Кризис шпор или прогресс канониров? Арсенал - Тоттенхэм 3:1. Видео голов и обзор матча

Впервые за 18 лет "Тоттенхэм" пропускает в трёх подряд матчах АПЛ по три гола. Однозначно не таких результатов боссы "шпор" хотели видеть, когда назначали летом на пост главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Сегодня наказал команду ещё и главный географический соперник, "Арсенал", одержав убедительную победу 3:1. К слову, "канониры" в таблице пока только на одну строчку выше и идут десятыми, но подопечные Микеля Артеты побеждают уже в трёх играх подряд.

“Арсенал” – “Тоттенхэм” 3:1

Голы: Смит-Роу 12, Обамеянг 27, Сака 34 – Сон 79