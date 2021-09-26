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Кризис шпор или прогресс канониров? Арсенал - Тоттенхэм 3:1. Видео голов и обзор матча
"Арсенал" поднимается по таблице, а "Тоттенхэм" - падает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Впервые за 18 лет "Тоттенхэм" пропускает в трёх подряд матчах АПЛ по три гола. Однозначно не таких результатов боссы "шпор" хотели видеть, когда назначали летом на пост главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Сегодня наказал команду ещё и главный географический соперник, "Арсенал",
“Арсенал” – “Тоттенхэм” 3:1
Голы: Смит-Роу 12, Обамеянг 27, Сака 34 – Сон 79
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