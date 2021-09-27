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Гвардиола о Месси, Мбаппе и Неймаре: Я не знаю как их остановить. Сити будет сложно
Лесть или беспомощность?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции высказался о том, как он собирается нейтрализовать атаку "ПСЖ" и выразил надежду, что Месси сыграет. "Мы осознаем, насколько сложно будет", – приводит его слова ESPN.
– Как остановить Месси, Неймара и Мбаппе?
– Я не знаю. Учитывая их мастерство, я не знаю, что нужно делать, чтобы их остановить, честно.
Им нужно время [чтобы сыграться], но обычно его не дают. Но, конечно, мастерство никуда не делось. На протяжении многих лет у "ПСЖ" выдающиеся футболисты и тренеры. Они добиваются успеха в чемпионате Франции, кубках, а также в Европе.
Мы осознаем, насколько сложно будет. Но в то же время мы постараемся добиться своего.
Уровень Месси говорит сам за себя. Его незачем описывать. То, чего он добился, более чем феноменально. Я надеюсь, что завтра он сможет сыграть – во благо футбола. Его переход стал в какой-то степени сюрпризом для всех, сложно было представить подобное несколько лет назад, но это случилось. Футбол непредсказуем, как и жизнь.
Уверен, он будет счастлив в Париже, – сказал Гвардиола.
Напомним, что Лионель пропустил две игры чемпионата Франции из-за повреждения колена. Пока аргентинец не смог сделать ни одного результативного действия за 3 матча в футболке "парижан".
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