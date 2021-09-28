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Тухель не будет убеждать игроков вакцинироваться: Я тренер, а не эксперт по ковиду

Англия
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(1 голосов)

Прогрессивный взгляд на вещи от немецкого специалиста

Тухель не будет убеждать игроков вакцинироваться: Я тренер, а не эксперт по ковиду

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель на предматчевой пресс-конференции в преддверии матча с "Ювентусом" заявил, что не будет убеждать игроков делать прививки от коронавируса. "Мы живем в свободной стране", – приводит его слова The Telegraph.

– Вы бы рекомендовали игрокам вакцинироваться?

– Легко сказать "да" и получить одобрение от большого количества людей. Но есть ли у меня право говорить это? Я не уверен.

Я могу принимать решение за себя, а все остальные должны подумать и решить, хотят ли рисковать. Это серьезный вопрос.

Вакцинация кажется мне настоящей защитой. Я сделал прививку. Я принял решение сам. Но я не считаю, что имею право давать рекомендации. Это может зайти слишком далеко. Я футбольный тренер, я совсем не эксперт в теме коронавируса. Я лучше оставлю это профессионалам.

Все здесь – взрослые люди, живущие в свободной стране и обществе. Люди имеют право на собственные решения. Мы делаем что-то, а затем несем ответственность за свои поступки.

Мы не хотим терять игроков, но не злимся на Нголо. Меня волнует его состояние точно так же, как и самочувствие всех травмированных игроков "Челси".

Я не знаю, каков процент привившихся в "Челси". Я просто не знаю. Мы лишь отражаем ситуацию в обществе. Игроки – взрослые люди, у них есть право свободно выбирать, хотят ли они делать прививку. Мы должны это принимать. Это более или менее все, что я могу сказать об этом.

Я знаю, что ситуация еще далека от завершения. Надеюсь, заражений будет как можно меньше, но у меня точно нет четкого решения, – сказал Тухель.

Напомним, что матч с "Ювентусом" из-за коронавируса пропустит Нголо Канте. Недавно из-за ковида также не мог играть Кристиан Пулишич.

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В статье: Ювентус (Турин) Томас Тухель Челси (Лондон) Нголо Канте коронавирус
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(1 голосов)
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (1)
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liman (SD)
28.09.2021 в 22:37
И что вы увидели в его словах прогрессивного?
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