Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца

Водитель португальского нападающего английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду провел на заправке 7 часов, однако так и не сумел заправить новый автомобиль лидера "красных дьяволов" – Bentley Flying Spur (стоимость – 300 тысяч евро).

Водитель и телохранитель игрока приехали на заправку в 2 часа дня и увидели, что бензин на станции отсутствует. Мужчины прождали до 9 часов вечера и вынуждены были уехать на Range Rover'е охранника.

Напомним, в Великобритании на данный момент наблюдаются проблемы с поставкой топлива. Сейчас Bentley Роналду припаркован возле заправочной станции Spar. Как видим, никаких привилегий для CR7 – приходится страдать, как и большинству британцев.