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Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца

Англия
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В стране проблемы с топливом

Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца

The Sun

Новина українською

Водитель португальского нападающего английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду провел на заправке 7 часов, однако так и не сумел заправить новый автомобиль лидера "красных дьяволов" – Bentley Flying Spur (стоимость – 300 тысяч евро).

Водитель и телохранитель игрока приехали на заправку в 2 часа дня и увидели, что бензин на станции отсутствует. Мужчины прождали до 9 часов вечера и вынуждены были уехать на Range Rover'е охранника.

Напомним, в Великобритании на данный момент наблюдаются проблемы с поставкой топлива. Сейчас Bentley Роналду припаркован возле заправочной станции Spar. Как видим, никаких привилегий для CR7 – приходится страдать, как и большинству британцев.

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В статье: Криштиану Роналду
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Источник:
Metro

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