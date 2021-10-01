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Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
В стране проблемы с топливом
The Sun
Водитель португальского нападающего английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду провел на заправке 7 часов, однако так и не сумел заправить новый автомобиль лидера "красных дьяволов" – Bentley Flying Spur (стоимость – 300 тысяч евро).
Водитель и телохранитель игрока приехали на заправку в 2 часа дня и увидели, что бензин на станции отсутствует. Мужчины прождали до 9 часов вечера и вынуждены были уехать на Range Rover'е охранника.
Напомним, в Великобритании на данный момент наблюдаются проблемы с поставкой топлива. Сейчас Bentley Роналду припаркован возле заправочной станции Spar. Как видим, никаких привилегий для CR7 – приходится страдать, как и большинству британцев.
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