  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бавария и Ливерпуль интересуются игроком Зальцбурга
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария и Ливерпуль интересуются игроком Зальцбурга

Англия
(1 голосов)

Клопп и Нагельсманн нашли усиление в Австрии

Бавария и Ливерпуль интересуются игроком Зальцбурга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми может оказаться в европейском топ-клубе, сообщает Daily Mail.

19-летний немец попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Баварии". Сообщается, что оба клуба могут оформить трансфер форварда уже в зимнее трансферное окно.

"Зальцбург" готов отпустить одного из своих лидеров, но при этом хочет получить за него не менее 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне Адейеми провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зальцбург (Австрия) Зальцбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...