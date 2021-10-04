Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария и Ливерпуль интересуются игроком Зальцбурга
Клопп и Нагельсманн нашли усиление в Австрии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми может оказаться в европейском топ-клубе, сообщает Daily Mail.
19-летний немец попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Баварии". Сообщается, что оба клуба могут оформить трансфер форварда уже в зимнее трансферное окно.
"Зальцбург" готов отпустить одного из своих лидеров, но при этом хочет получить за него не менее 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
В этом сезоне Адейеми провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.
Популярное сейчас
- Три футболиста сборной Украины могут не сыграть с Финляндией - СМИ
- Петраков вызвал в сборную Украины еще одного футболиста киевского Динамо
- Красников: Много юридических моментов, но УЕФА, как я понимаю, воспринимает нас как Металлист
- Фантастически высокий уровень. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2. Видео голов и обзор матча
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО