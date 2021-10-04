Бавария и Ливерпуль интересуются игроком Зальцбурга

Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми может оказаться в европейском топ-клубе, сообщает Daily Mail.

19-летний немец попал в сферу интересов "Ливерпуля" и "Баварии". Сообщается, что оба клуба могут оформить трансфер форварда уже в зимнее трансферное окно.

"Зальцбург" готов отпустить одного из своих лидеров, но при этом хочет получить за него не менее 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне Адейеми провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.