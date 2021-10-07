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Джек Уилшир тренируется с лондонским Арсеналом

Англия
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Он без клуба с прошлого сезона

Джек Уилшир тренируется с лондонским Арсеналом

Arsenal

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Английский полузащитник Джек Уилшир сейчас тренируется на базе лондонского "Арсенала". Клуб решил помочь своему бывшему игроку в поддержании физической формы. Менеджер "канониров" Микель Артета, который и сам играл с Джеком ранее, отметил:

"Он был невероятно успешным игроком. У Джека большой опыт, которым он может поделиться с нашей молодежью".

"Арсенал" хочет помочь Джеку, чтобы хавбек присоединился к новой команде уже подготовленным. Последним коллективом 29-летнего исполнителя был "Борнмут", за который Уилшир провел 15 матчей в Чемпионшипе в прошлом сезоне. В целом за "Арсенал" полузащитник сыграл 197 поединков.

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В статье: Арсенал (Лондон) Джек Уилшир
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Источник:
Arsenal

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