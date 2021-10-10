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Ральф Рангник может стать спортивным директором Ньюкасла

Англия
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Неплохое усиление

Ральф Рангник может стать спортивным директором Ньюкасла

Новина українською

Английский "Ньюкасл" продолжает искать работников на ключевые посты после приобретения клуба инвесторами с Саудовской Аравии.

Вчера сообщалось об интересе английской команды к руководителю отдела спорта и развития московского "Локомотива" Ральфу Рангнику. Сегодня стало известно, что речь идет о должности спортивного директора "Ньюкасла".

Кроме Рангника, клуб рассматривает вариант с Джейсоном Уилкоксом, главой молодежной академии "Манчестер Сити".

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В статье: Локомотив (Москва) Ральф Рангник Ньюкасл
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Источник:
The Telegraph

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