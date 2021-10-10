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Ральф Рангник может стать спортивным директором Ньюкасла
Неплохое усиление
Английский "Ньюкасл" продолжает искать работников на ключевые посты после приобретения клуба инвесторами с Саудовской Аравии.
Вчера сообщалось об интересе английской команды к руководителю отдела спорта и развития московского "Локомотива" Ральфу Рангнику. Сегодня стало известно, что речь идет о должности спортивного директора "Ньюкасла".
Кроме Рангника, клуб рассматривает вариант с Джейсоном Уилкоксом, главой молодежной академии "Манчестер Сити".
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Источник:The Telegraph
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