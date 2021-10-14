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Клубы АПЛ массово публикуют противоречивые посты с красными флажками. В чем смысл тренда?
Эмодзи-вакханалия
Getty Images / Global Images Ukraine
Клубы Английской Премьер-лиги постят странные сообщения в Твиттере. В рамках нового флэшмоба многие пресс-службы публикуют большое количество эмодзи с красным флагом, а также сопровождают смайлики противоречивой фразой.
Дело в том, что флажки с красным цветом якобы создают линию, которую опасно или неправильно переступать.
Например, в "Манчестер Юнайтед" придерживаются мнения, что человек, считающий Криштиану не самым великим игроком всех времен, априори переступил черту. В "Сити" во многом скопировали идею у соседей и перенесли ее на Кевина Де Брюйне, а в "Тоттенхэме" не понимают, как можно не любит Сон Хин Мина.
"I don't like Heung-Min Son" ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 13, 2021
"@DeBruyneKev isn't the best player in the league" ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????— Manchester City (@ManCity) October 13, 2021
'I only support teams in London without European Cups' ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 13, 2021
"@Cristiano isn't the ????" ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????— Manchester United (@ManUtd) October 13, 2021
"Ronaldo deserved the Player Of The Month award." ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????— NOW Sport (@NOWSport) October 13, 2021
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