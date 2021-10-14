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Клубы АПЛ массово публикуют противоречивые посты с красными флажками. В чем смысл тренда?

Англия
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(1 голосов)

Эмодзи-вакханалия

Клубы АПЛ массово публикуют противоречивые посты с красными флажками. В чем смысл тренда?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Клубы Английской Премьер-лиги постят странные сообщения в Твиттере. В рамках нового флэшмоба многие пресс-службы публикуют большое количество эмодзи с красным флагом, а также сопровождают смайлики противоречивой фразой.

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Дело в том, что флажки с красным цветом якобы создают линию, которую опасно или неправильно переступать.

Например, в "Манчестер Юнайтед" придерживаются мнения, что человек, считающий Криштиану не самым великим игроком всех времен, априори переступил черту. В "Сити" во многом скопировали идею у соседей и перенесли ее на Кевина Де Брюйне, а в "Тоттенхэме" не понимают, как можно не любит Сон Хин Мина.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Твиттер
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Комментарии (3)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
14.10.2021 в 13:05
Коммуняки?!
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2021 в 12:11
бредятина
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0
0
avatar
uа-football-2021 (Київ)
14.10.2021 в 12:28
А ось днр зовісім інша справа...
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0
-1


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