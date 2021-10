Клубы АПЛ массово публикуют противоречивые посты с красными флажками. В чем смысл тренда?

Клубы Английской Премьер-лиги постят странные сообщения в Твиттере. В рамках нового флэшмоба многие пресс-службы публикуют большое количество эмодзи с красным флагом, а также сопровождают смайлики противоречивой фразой.

Дело в том, что флажки с красным цветом якобы создают линию, которую опасно или неправильно переступать.

Например, в "Манчестер Юнайтед" придерживаются мнения, что человек, считающий Криштиану не самым великим игроком всех времен, априори переступил черту. В "Сити" во многом скопировали идею у соседей и перенесли ее на Кевина Де Брюйне, а в "Тоттенхэме" не понимают, как можно не любит Сон Хин Мина.

"I don't like Heung-Min Son" ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 13, 2021

"@DeBruyneKev isn't the best player in the league" ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? — Manchester City (@ManCity) October 13, 2021

'I only support teams in London without European Cups' ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 13, 2021