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Эмодзи козла или Greatest of all time. Как твиттер Лиги 1 поприветствовал Лионеля Месси во Франции

Франция
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Приключения аргентинца в Париже

Эмодзи козла или Greatest of all time. Как твиттер Лиги 1 поприветствовал Лионеля Месси во Франции

PSG

Новина українською

Французская Лига 1 отреагировала на переезд аргентинского форварда Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен". Твиттер лиги опубликовал следующий пост:

"Добро пожаловать в Лигу 1, Лионель Месси!"

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Смайлик с изображением козла – это акроним GOAT (Greatest of all time, "величайший игрок всех времен").

Вчера, 10 августа, аргентинский нападающий Лионель Месси официально стал игроком "Пари Сен-Жермен". Напомним, 34-летний Лео всю свою профессиональную карьеру до этого проводил только в одной команде – каталонской "Барселоне". В августе этого года аргентинец был вынужден покинуть "гранатово-синих" из-за финансовых проблем клуба и правил Ла Лиги.

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В статье: Лионель Месси Лига 1 Чемпионат Франции
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