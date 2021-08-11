Эмодзи козла или Greatest of all time. Как твиттер Лиги 1 поприветствовал Лионеля Месси во Франции

Французская Лига 1 отреагировала на переезд аргентинского форварда Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен". Твиттер лиги опубликовал следующий пост:

"Добро пожаловать в Лигу 1, Лионель Месси!"

Смайлик с изображением козла – это акроним GOAT (Greatest of all time, "величайший игрок всех времен").

Вчера, 10 августа, аргентинский нападающий Лионель Месси официально стал игроком "Пари Сен-Жермен". Напомним, 34-летний Лео всю свою профессиональную карьеру до этого проводил только в одной команде – каталонской "Барселоне". В августе этого года аргентинец был вынужден покинуть "гранатово-синих" из-за финансовых проблем клуба и правил Ла Лиги.