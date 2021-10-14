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Демба Ба – о легендарном падении Джеррарда: Игроки Челси не радовались из-за того, что убили мечту Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Падение ценой в чемпионство

Демба Ба – о легендарном падении Джеррарда: Игроки Челси не радовались из-за того, что убили мечту Ливерпуля

Liverpool

Новина українською

Экс-форвард "Челси" Демба Ба дал большое интервью журналисту The Athletic, в котором вспомнил встречу "синих" и "Ливерпуля" в сезоне 2013/14. За три тура до конца кампании "красные" упустили трофей – под занавес первого тайма поединка с "Челси" Стивен Джеррард поскользнулся и подарил мяч сенегальскому нападающему "пенсионеров", после чего тот забил гол (0:2).

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"Я помню, как Жозе сказал: "Они думают, что мы команда Микки Мауса! Но мы им покажем". И мы вышли драться. Я играл против Мартина Шкртела и Мамаду Сако, провел невероятный матч. Думаю, после этого поединка Моуриньо взглянул на меня по-другому".

"Я осознал, насколько великим вышел этот гол только пару лет спустя, когда люди все еще говорили об этом. Они до сих пор об этом говорят! Для "красных" это было настоящей травмой. Мы не были рады, что убили мечту "Ливерпуля" – мы просто наслаждались победой. Я не жалею о "содеянном" – это футбол. Кто-то делает ошибки, а другой ими пользуется. Джеррард – великий игрок, он многое сделал для футбола. Увы, это жизнь. Не все истории являются сказками".

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В статье: Стивен Джеррард Демба Ба Челси (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
The Athletic

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