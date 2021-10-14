Демба Ба – о легендарном падении Джеррарда: Игроки Челси не радовались из-за того, что убили мечту Ливерпуля

Экс-форвард "Челси" Демба Ба дал большое интервью журналисту The Athletic, в котором вспомнил встречу "синих" и "Ливерпуля" в сезоне 2013/14. За три тура до конца кампании "красные" упустили трофей – под занавес первого тайма поединка с "Челси" Стивен Джеррард поскользнулся и подарил мяч сенегальскому нападающему "пенсионеров", после чего тот забил гол (0:2).

"Я помню, как Жозе сказал: "Они думают, что мы команда Микки Мауса! Но мы им покажем". И мы вышли драться. Я играл против Мартина Шкртела и Мамаду Сако, провел невероятный матч. Думаю, после этого поединка Моуриньо взглянул на меня по-другому".