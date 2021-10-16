В одном из основных английских турниров позволили проводить пять замен

Английская футбольная лига внесла определенные коррективы по ходу сезона в одно из своих соревнований. Теперь в Кубке Лиги будет разрешено проводить по пять замен за матч. Отметим, что во всех поединках текущего сезона в этом турнире команды использовали максимум трех запасных.

14 из 16 клубов поддержали предложение Хосепа Гвардиолы об увеличении замен во встречах Кубка Лиги. Испанский наставник не понимал почему только в Англии не разрешено проводить пять замен, как в других европейских чемпионатах, в том числе и в еврокубках.

АФЛ, Премьер-лига и два клуба, которые не поддержали общее предложение на отдельных переговорах договорились о возвращении правилу пяти замен, которое действовало в Англии в сезоне 2019-2020 гг. в послекарантинный период.

Напомним, что следующий раунд Кубка Лиги состоится 26-27 октября уже с нововведением.