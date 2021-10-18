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Хотя вакцинирован. У одноклубника Ярмоленко положительный тест на коронавирус
И такое бывает
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес после поединка АПЛ с "Эвертоном" (1:0) сообщил прессе о положительном тесте на коронавирусную инфекцию у вакцинированного полузащитника первой команды "молотобойцев" Алекса Крала.
Хавбек пока не провел ни одной игры в чемпионате Англии, он дебютировал за "Вест Хэм" 22 сентября в матче Кубка английской лиги против "Манчестер Юнайтед" (1:0).
Вчера, в рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги, "Эвертон" дома принимал команду Мойеса и уступил ей со счетом 0:1. Андрей Ярмоленко вышел на поле под занавес поединка.
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