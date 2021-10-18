Хотя вакцинирован. У одноклубника Ярмоленко положительный тест на коронавирус

Вакцинация - это всего лишь помощь (к сожалению не для 100% людей) нашему организму в борьбе с вирусом. Это еще и возможность посещать любые массовые мероприятия, общественные места, транспорт, работу в конце-то концов или же другие страны и это несмотря на тот факт, что вакцинированный человек также болеет, заражает других людей и может умереть от вируса... Но, думаю, в скором времени, не вакцинированные люди смогут собираться с другими людьми лишь темной ночью, да в темном подвале... Однако, если вы не вирусолог, и к примеру понимаете, что те же евреи не последние дураки на планете Земля, что позволяют себя вакцинировать такими быстрыми темпами(я о Израиле, хотя есть и оттуда голоса наших земляков, которые утверждают, что там это делают специально, чтобы умерло побольше пенсионеров)))...), то думаю стоит прислушаться к здравому смыслу, ведь человечество вакцинируется от многих вирусов и да, даже они не дают 100% гарантии... никто не даст вам никакой гарантии, мы же взрослые с вами люди и должны это понимать... Да, этакие революционеры по жизни, которые всегда готовы идти против большинства, будут видеть во всем ущемление и т.д., и да, оно таки есть, но возможно это ради выживания большинства... Несмотря на все минусы в вакцинации, есть все-таки и жирный плюс - это выжить когда беда, не дай Бог, клюнет нас в пятую точку...