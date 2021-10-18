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Хотя вакцинирован. У одноклубника Ярмоленко положительный тест на коронавирус

Англия
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(1 голосов)

И такое бывает

Хотя вакцинирован. У одноклубника Ярмоленко положительный тест на коронавирус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес после поединка АПЛ с "Эвертоном" (1:0) сообщил прессе о положительном тесте на коронавирусную инфекцию у вакцинированного полузащитника первой команды "молотобойцев" Алекса Крала.

Хавбек пока не провел ни одной игры в чемпионате Англии, он дебютировал за "Вест Хэм" 22 сентября в матче Кубка английской лиги против "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Вчера, в рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги, "Эвертон" дома принимал команду Мойеса и уступил ей со счетом 0:1. Андрей Ярмоленко вышел на поле под занавес поединка.

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В статье: Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Алекс Крал коронавирус
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Источник:
Football London

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Комментарии (20)
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Antolog (Одесса)
18.10.2021 в 14:16
Вакцинация - это всего лишь помощь (к сожалению не для 100% людей) нашему организму в борьбе с вирусом. Это еще и возможность посещать любые массовые мероприятия, общественные места, транспорт, работу в конце-то концов или же другие страны и это несмотря на тот факт, что вакцинированный человек также болеет, заражает других людей и может умереть от вируса... Но, думаю, в скором времени, не вакцинированные люди смогут собираться с другими людьми лишь темной ночью, да в темном подвале... Однако, если вы не вирусолог, и к примеру понимаете, что те же евреи не последние дураки на планете Земля, что позволяют себя вакцинировать такими быстрыми темпами(я о Израиле, хотя есть и оттуда голоса наших земляков, которые утверждают, что там это делают специально, чтобы умерло побольше пенсионеров)))...), то думаю стоит прислушаться к здравому смыслу, ведь человечество вакцинируется от многих вирусов и да, даже они не дают 100% гарантии... никто не даст вам никакой гарантии, мы же взрослые с вами люди и должны это понимать... Да, этакие революционеры по жизни, которые всегда готовы идти против большинства, будут видеть во всем ущемление и т.д., и да, оно таки есть, но возможно это ради выживания большинства... Несмотря на все минусы в вакцинации, есть все-таки и жирный плюс - это выжить когда беда, не дай Бог, клюнет нас в пятую точку...
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+1
0
vinn (Khmelnitsky)
18.10.2021 в 14:02
Редакціє, ану пруфніть на офіційне джерело яке стверджує- що вакцинація запобігає захворюванню???
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+3
-1
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Il Gatto
18.10.2021 в 14:02
«Хоча вакцинований» Я розумію, що коментатори бувають неосвіченими жлобами,(крім того шо свнсбк), які за весь час навіть не можуть розібратись, як працює вакцинація проти ковіду, маску на бороді носять та читають всякі мусорні джерела про чіпізацію та Гейтса. Власн, саме тому зараз така плачевна ситуація з ковідом в Україні, некажучи вже про Мордор, навідміну від тої ж Італії, Іспанії чи Португалії. Але от заголовок просто жесть. Копіпастер походу такий ж неук, сидить десь в своїй печері в горах, юзає браузер Експлорер, щоб «серфить» в мережі. Куди дивляться Редактори, не ясно.
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+4
-1
vinn (Khmelnitsky)
18.10.2021 в 14:04
"маску на бороді носять" - і контекси так само вдягають... тому і 73% , тому і воду під телеком заряджають, тому і золота пірамідка з ммм)
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+1
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
18.10.2021 в 13:43
Ещё одно доказательство,что вакцины бесполезны.
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+3
-7
Technical
18.10.2021 в 14:20
Неоднозначно... типу певний захист від важкого перебігу дають, але поширення вірусу не припиняють
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
18.10.2021 в 13:24
Вот вам и хваленая заморская вакцина...
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+6
-10
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.10.2021 в 13:19
Довбодятли, вакциновані хворіють так само, але перебіг хвороби значно легший.
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+9
-6
vinn (Khmelnitsky)
18.10.2021 в 14:01
Завдяки ЗМІ з такими заголовками як тут "хоча вакцинований", довбодятли ніколи цього не зрозуміють, так саме як і не зрозуміють того, що вони довбодятли))
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+3
-1
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Il Gatto
18.10.2021 в 14:06
Хоч до рівня ЗМІ Румунії ще багато, але наші йдуть в хорошому темпі. Дно близько, на жаль
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0
0
Technical
18.10.2021 в 14:21
Якщо так, то чому такі привілеї вакцинованим? Вони ж так саме можуть заражати інших ковідом, при цьому ще й нічого не підозрюючи!
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0
-1
Соколов (Никополь)
18.10.2021 в 13:10
От вакцины возможно больше вреда чем пользы. Уже не первая новость что вакцинированных заболел. А вот какие последствия от вакцины могут быть это вопрос
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+7
-9
avatar
Динамiт (Василькiв)
18.10.2021 в 14:07
Ти олексiн - мордорський провокатор ! Знаеш , якi " последствия" будуть, якщо ти не перестанеш брати в рот немитi члени дальнобойщикiв ???
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+3
-2
Technical
18.10.2021 в 14:22
Ага, так ще й заразними можуть бути, як і ті, хто не коловся
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0
-1
Ne_zderjalsia ( Irepen~) (Ирпень)
18.10.2021 в 13:02
С этими вакцинации не угадаешь, где найдешь, где потеряешь. Они же все недопроверенные, вот на нас и экспериментируют. Русская рулетка понадежней будет.
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+8
-7
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.10.2021 в 13:20
А чого ти коздломорде, русская пишеш з великої?
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+3
-10
avatar
ascent (Луксор)
18.10.2021 в 13:25
Так он грамоте обучен.
+6
-5
football_soccer (Украина)
18.10.2021 в 13:32
после точки новое предложение начинается с большой буквы. Элементарные правила письма.
+8
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
18.10.2021 в 13:44
Бокасса,ты тупее зубочистки. Факт.
+4
-3
Acsakal (Kharkov)
18.10.2021 в 14:32
На тобі конкретно багато "наексперементували", що ти тут розпатякуєш? Вакцина pfizer вже 2 місяці, як отримала full FDA approval. Інші поки що прийняті для екстрених обставин (якими і є пандемія). А от "спутнічок V" (піратська версія астразенеки) дійсно сумнівної якості і з ненадійно дослідженими побічними ефектами. Крім того, ефективність вакцини з часом зменшується. Якщо після вакцинації для пфайзер вона становить 90%, тобто із заражених захворіє з симптомами лише в середньому кожний десятий, то за півроку ефективність падає до 50%, тобто при потраплянні збудника захворіє кожен другий. У астразенеки, якою вакциновано більше половини вакцинованих Британії, початкова ефективність ще нижча - близько 70%. Тож говорити, що ніякої користі з тих вакцин немає, це все одно, що стверджувати, що бронежилет не рятує від замаху на життя. Ну так. Якщо стріляти в голову, або бронебійними, то дійсно не врятує. Але як говорив Остап Ібрагім Берта Марія Бендер-Бей: "Повну гарантію вам може дати лише страховий поліс". У цьому матеріалі не повідомляється, якою вакциною та коли той Крал був вакцинований. Українським вірним тепер залишається молитися, щоби Крал або інші не заразили Ярмолу хоча би до матчу з БіГ.
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