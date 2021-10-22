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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 9-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 9-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".
Сульшер не рассчитывает на Варана, а Клоппу не поможет Алькантара – в остальном команды готовы к битве. Сможет ли Оле в очередной раз избежать разговоров о своей отставке, шокировав мерсисайдцев? Будет ли готов Юрген к тому, что норвежец захочет отзеркалить схему "Ливерпуля"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 24 октября – в 18:25 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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