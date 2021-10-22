Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 9-го тура АПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 9-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

Сульшер не рассчитывает на Варана, а Клоппу не поможет Алькантара – в остальном команды готовы к битве. Сможет ли Оле в очередной раз избежать разговоров о своей отставке, шокировав мерсисайдцев? Будет ли готов Юрген к тому, что норвежец захочет отзеркалить схему "Ливерпуля"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 24 октября – в 18:25 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский