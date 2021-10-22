  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 9-го тура АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 9-го тура АПЛ

Англия
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 9-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 9-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

Читайте такжеКьеллини: Если бы Роналду ушел 1 августа, мы бы лучше подготовились к началу чемпионата

Сульшер не рассчитывает на Варана, а Клоппу не поможет Алькантара – в остальном команды готовы к битве. Сможет ли Оле в очередной раз избежать разговоров о своей отставке, шокировав мерсисайдцев? Будет ли готов Юрген к тому, что норвежец захочет отзеркалить схему "Ливерпуля"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 24 октября – в 18:25 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...