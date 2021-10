АПЛ. Манчестер Сити на выезде уверенно розгромил Брайтон

Английская Премьер-лига, девятый тур

"Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Кевин Френд

В третий раз подряд побеждают подопечные Гвардиолы, и все эти три матча Александр Зинченко полностью провел на скамейке запасных. В общем это уже шестой матч из шести возможных для украинца в ​​текущем сезоне АПЛ, в котором он не начинает со старта. И здесь ничего удивительного, ведь его конкурент Канселу сегодня в очередной раз почти идеально сыграл как в защите, так и в атаке.

Но португалец все-таки увлекался больше наступательными действиями, собственно, как и вся команда со стартовых секунд. Подопечные Гвардиолы смогли наконец на некоторое время отключить свою нереализацию и уже к 31-й минуте вели в счете 3:0.

Первый гол случился после ошибки голкипера "Брайтона" Санчеса, который не удержал мяч в руках. Далее круглый снаряд транзитом через Силву дошел до Гюндогана, который забил уже 13-й гол в этом году в АПЛ. Лучше показатели результативности в чемпионате Англии только в Салаха (16) и Кейна (15).

