АПЛ. Манчестер Сити на выезде уверенно розгромил Брайтон

Английская Премьер-лига, девятый тур

"Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Кевин Френд

В третий раз подряд побеждают подопечные Гвардиолы, и все эти три матча Александр Зинченко полностью провел на скамейке запасных. В общем это уже шестой матч из шести возможных для украинца в ​​текущем сезоне АПЛ, в котором он не начинает со старта. И здесь ничего удивительного, ведь его конкурент Канселу сегодня в очередной раз почти идеально сыграл как в защите, так и в атаке.

Но португалец все-таки увлекался больше наступательными действиями, собственно, как и вся команда со стартовых секунд. Подопечные Гвардиолы смогли наконец на некоторое время отключить свою нереализацию и уже к 31-й минуте вели в счете 3:0.

Первый гол случился после ошибки голкипера "Брайтона" Санчеса, который не удержал мяч в руках. Далее круглый снаряд транзитом через Силву дошел до Гюндогана, который забил уже 13-й гол в этом году в АПЛ. Лучше показатели результативности в чемпионате Англии только в Салаха (16) и Кейна (15).

A message for @ManCity:



Give this man literally ???????????????????????????????? he wants to keep him at our football club.



What a footballer. pic.twitter.com/VIcUaEoaUN — City Xtra (@City_Xtra) October 23, 2021

Второй и третий мячи "горожане" создали после контратак. Сначала очень быстрые Грилиш и Фоден доставили мяч к правой девятки ворот хозяев, а уже через три минуты Фил оформил достаточно курьезный дубль. Контрнаступление затянулся, уже с добивания стрелял Жезус, но попал в пятку Фодену, а от того - в ворота. Сначала мяч записали на бразильца, но потом все-таки справедливо оформили на англичанина. 35-й гол для 21-летнего игрока в футболке "Манчестер Сити".

Если первая половина встречи была полноценно во владении подопечных Гвардиолы, то после перерыва "горожанам" пришлось очень много работать в обороне. "Брайтон" буквально насел на ворота Эдерсона, однако не хватало каких-то неординарных действий, ведь обычные, классические движения оппонентов защитники "Манчестер Сити" легко читали.

Ошиблись "горожане" только однажды: Эдерсон руками сбил свежего Мвепу в своей штрафной. Теми же руками бразилец достал к мячу при ударе Макаллистер, однако не смог парировать удар аргентинца. Это все на что хватило хозяев. Перед финальным свистком они полностью опустили руки, да еще и привезли гол в свои ворота - отличился Марез через восемь минут после выхода на замену.

"Манчестер Сити" благодаря победе обгоняет "Ливерпуль" и продолжает держать "Челси" на расстоянии двух очков. Сейчас "мерсисайдцы" третьи, но уже завтра проведут матч против "Манчестер Юнайтед". А вот для "Брайтона" это поражение стало самым крупным и всего вторым в этом сезоне АПЛ. Болезненный удар, но к ним нужно быть готовыми.

"Брайтон" - "Манчестер Сити" 1:4 (0:3)

Голы: Макаллистер 80 (пен.) - Гюндоган 13, Фоден 28, 31, Марез 90+5

"Брайтон": Санчес - Велтман, Данк, Бьорн (Лемпти 57), Кукурелья - Гросс (Макаллистер 72), Модер, Лаллана, Марч - Троссард, Мопе (Мвепу 58)

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу - Силва, Родри, Гюндоган (Фернандиньо 74) - Жезус (Марез 87), Фоден, Грилиш (де Брюйне 87)

Предупреждения: Модер 63, Лаллана 70 - Уокер 22 Канселу 60, Эдерсон 84