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Сульшер: Это худший день за время моей работы главным тренером МЮ

Англия
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Наставник "красных дьяволов" подвел итоги игры против "Ливерпуля"

Сульшер: Это худший день за время моей работы главным тренером МЮ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями после домашнего разгромного поражения от "Ливерпуля" в матче 9-го тура АПЛ.

"Сложно подобрать слова, разве что могу сказать, что это худший день за время моей работы главным тренером этой команды. Мы были недостаточно хороши индивидуально и коллективно, нельзя позволять "Ливерпулю" создавать такие моменты. Увы, именно это мы и делали.

Игра команды в целом была недостаточно хорошей. У нас появлялись свободные зоны, а они хладнокровно использовали моменты. Третий гол решил исход матча.

Это моя ответственность. Тренерский штаб великолепен, но наш подход к игре определяю я. Мы не воспользовались своими моментами, оставляли много свободных зон. Мы играли дома против "Ливерпуля" и в последние годы использовали одинаковый подход – высокий прессинг. Но сегодня они свои моменты использовали. Однако мы, "Манчестер Юнайтед", должны всегда стараться диктовать ход матча.

В прошлом сезоне мы проиграли "Тоттенхэму" 1:6, но это поражение хуже, гораздо хуже. Особенно для меня, фаната "МЮ". Мы должны поскорее оправиться от него.

Я проделал большой путь, мы все проделали большой путь. Мы слишком близки для того, чтобы сейчас сдаваться. Нам будет тяжело, игроки будут расстроены, но у нас много людей с сильным характером. Мы знаем, что сейчас на дне, невозможно чувствовать себя хуже, чем мы сейчас. Давайте посмотрим, какие выводы мы сделаем", – рассказал Сульшер.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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