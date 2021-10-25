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Роналду – о 0:5 с Ливерпулем: Мы отвечаем за это, только мы, потому что винить больше некого
CR7 на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал результат поединка с "Ливерпулем" у себя в Instagram.
"Иногда ты получаешь не тот результат, за который борешься. Иногда результат получается не такой, какой бы ты хотел увидеть. Мы отвечаем за это, только мы, потому что винить больше некого".
"Наши фанаты снова удивили своей поддержкой. Они заслуживают большего, гораздо лучшего, и мы должны дать им это. Время настало!"
В субботу, 30 октября, "МЮ" сыграет с "Тоттенхэмом" в рамках АПЛ, а 2 ноября у подопечных Сульшера состоится выездной матч с "Аталантой" в Лиге чемпионов.
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