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Роналду – о 0:5 с Ливерпулем: Мы отвечаем за это, только мы, потому что винить больше некого

Англия
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CR7 на связи

Роналду – о 0:5 с Ливерпулем: Мы отвечаем за это, только мы, потому что винить больше некого

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал результат поединка с "Ливерпулем" у себя в Instagram.

Читайте такжеАПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5. Руины великого клуба

"Иногда ты получаешь не тот результат, за который борешься. Иногда результат получается не такой, какой бы ты хотел увидеть. Мы отвечаем за это, только мы, потому что винить больше некого".

"Наши фанаты снова удивили своей поддержкой. Они заслуживают большего, гораздо лучшего, и мы должны дать им это. Время настало!"

В субботу, 30 октября, "МЮ" сыграет с "Тоттенхэмом" в рамках АПЛ, а 2 ноября у подопечных Сульшера состоится выездной матч с "Аталантой" в Лиге чемпионов.

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В статье: Криштиану Роналду Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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