"Престон не беспокоился о владении мячом". Клопп – о проходе Ливерпуля в следующий раунд Кубка лиги

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча Кубка лиги против "Престоном" (2:0). Приводит слова немца официальный сайт "красных".

"Мы плохо играли, вот как это бывает. Мы начали вполне нормально, но потом полностью потеряли структуру, и в этом была проблема. Такое может произойти, когда вы мало играете вместе. Резерв "Ливерпуля" много тренируется вместе, но играет вместе не слишком часто. Как команда – эти игроки могут действовать лучше, но индивидуально мне некоторые ребята понравились. Было понятно, что с таким большим количеством изменений будет трудно. Главным было выйти в следующий раунд турнира".