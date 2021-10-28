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"Престон не беспокоился о владении мячом". Клопп – о проходе Ливерпуля в следующий раунд Кубка лиги

Англия
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Юрген на связи

"Престон не беспокоился о владении мячом". Клопп – о проходе Ливерпуля в следующий раунд Кубка лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча Кубка лиги против "Престоном" (2:0). Приводит слова немца официальный сайт "красных".

"Мы плохо играли, вот как это бывает. Мы начали вполне нормально, но потом полностью потеряли структуру, и в этом была проблема. Такое может произойти, когда вы мало играете вместе. Резерв "Ливерпуля" много тренируется вместе, но играет вместе не слишком часто. Как команда – эти игроки могут действовать лучше, но индивидуально мне некоторые ребята понравились. Было понятно, что с таким большим количеством изменений будет трудно. Главным было выйти в следующий раунд турнира".

"Престон" не слишком беспокоился о владении мячом, игроки команды соперника выбивали снаряд подальше и боролись за подборы".

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В статье: Юрген Клопп Кубок английской лиги Ливерпуль Престон Норт Энд
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Источник:
LFC

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