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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 10-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют главный поединок 10-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед".
Гости будут мотивированы на все 100%. "Шпорам" точно будет очень тяжело играть с таким заряженным "МЮ". В прошлом туре "красные дьяволы" сгорели "Ливерпулю" со счетом 0:5, теперь манкунианцы обязаны защитить честь Сульшера, если Роналду и компания хочет, чтобы Оле сохранил свою должность. Какой план выберет Нуну Эшпириту Санту? Затащит ли Роналду? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 30 октября – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Бусько
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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