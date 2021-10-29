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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 10-го тура АПЛ

Англия
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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 10-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют главный поединок 10-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед".

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Гости будут мотивированы на все 100%. "Шпорам" точно будет очень тяжело играть с таким заряженным "МЮ". В прошлом туре "красные дьяволы" сгорели "Ливерпулю" со счетом 0:5, теперь манкунианцы обязаны защитить честь Сульшера, если Роналду и компания хочет, чтобы Оле сохранил свою должность. Какой план выберет Нуну Эшпириту Санту? Затащит ли Роналду? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 30 октября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед Трансляция Аудио онлайн стрим
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