Союз Нуну Эшпириту Санту и Тоттенхэма был изначально обречен на неудачу 

“Тоттенхэм” потратил 72 дня на поиски преемника Жозе Моуриньо. Глава правления “шпор” Даниэль Леви обещал болельщикам найти такого тренера, “который соответствовал бы ценностям клуба и его стилю – игре в свободный, увлекательный, атакующий футбол”.

Долгие поиски увенчались назначением Нуну Эшпириту Санту. Тренера, который не славится умением ставить "свободный, увлекательный или атакующий футбол".

Наблюдать за этим процессом было очень неловко. “Тоттенхэм” пытался договориться с Почеттино, Конте, Поттером, Фонсекой, даже Дженнаро Гаттузо – каждый раз различные обстоятельства препятствовали соглашению. Почему в итоге выбор пал на Нуну Эшпириту Санту? Сказать сложно. Его “Вулверхэмптон” дважды подряд занимал седьмое место в АПЛ, славясь своим ригидным, оборонительным, но эффективным футболом. В прошлом сезоне Нуну пытался что-то изменить, но результаты пошли на спад, стороны быстро устали друг от друга и решили расстаться по взаимному согласию.

Вероятно, и в самом “Тоттенхэме” не были уверены в Нуну Эшпириту Санту, наградив его контрактом всего на два сезона.

Переговорный процесс был поручен Фабио Паратичи – бывшему CEO “Ювентусу”, ныне директору по футболу “Тоттенхэма”. Паратичи имеет хорошие контакты с португальским супергагентом Жорже Мендешом, чем, в некоторой степени, можно объяснить интерес к таким тренерам как Гаттузо и Санту (оба – клиенты Мендеша). Именно после появления Паратичи в иерархии “шпор” была свернута кандидатура Паулу Фонсеки. “Все было согласовано, была проговорена каждая деталь, я был готов к новому приключению в “Тоттенхэме”. Президент и спортивный директор хотели видеть красивый и доминирующий футбол, так играли все мои команды. Но с появлением гендиректора некоторые вещи немного изменились, они решили двигаться в другом векторе, и мне показалось, что мне не удастся развить то, во что я верю”, – рассказал позже Фонсека в интервью SIC Notícias.

Нуну не позавидуешь. Все понимали, что он не был первым, вторым или даже третьим выбором в списке потенциальных кандидатов. Игроки “Тоттенхэма” были полны энтузиазма, когда была информация о переговорах с Конте. Никто не имел ничего против португальского специалиста, но и больших ожиданий от работы с ним не было.

Также Нуну получил на руки “проблему Кейна”. Лучший бомбардир и ассистент прошлого сезона АПЛ “решил остаться” в “Тоттенхэме” после провала его трансфера в “Манчестер Сити”. Он опоздал на сборы команды, играет без особого энтузиазма и не раз уже освистывался собственными фанами. Один гол и один ассист в девяти матчах лиги – Нуну не смог вернуть мотивацию Кейну, который напоминает бледную тень самого себя.

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Не смог португальский тренер и реабилитировать карьеры Деле Алли и Танги Ндомбеле, двух талантливых, дорогих, но проблемных футболистов. Эта проблема досталась Нуну в наследство от Жозе Моуриньо. Как и разбалансированная оборона.

Все началось для Нуну хорошо. Победы над “Манчестер Сити” (1:0), “Уотфордом” (1:0) и “Вулверхэмптоном” (1:0) в первых трех турах и награда лучшему тренеру месяца в АПЛ. Тем не менее качество игры оставляло желать лучшего. У “Тоттенхэма” не было идей в атаке, и несмотря на хорошие результаты, “шпоры” оставались хрупкой, уязвимой командой. Достаточно было одного удара в челюсть, чтобы команда распласталась на ринге.

В игре против “Кристал Пэлас” (0:3) “Тоттенхэм” сразу же посыпался после удаления Танганги на 58-й минуте. Против “Челси” (0:3) команда Нуну провела хороший тайм, но просто остановилась после первого пропущенного гола. Поражение “Арсеналу” (1:3) в дерби было катастрофическим. “Тоттенхэм” пропустил три унизительных гола, центра поля у команды как такового просто не было.

Сложно было понять, какой план был у “Тоттенхэма” на эту игру, но очевидно, что он не работал.

С точки зрения турнирной таблицы, у “шпор” было не все так плохо, но достаточно было посмотреть на другие данные, чтобы оценить качество игры “Тоттенхэма”:

Голы – 18-е место в лиге.

Количество ударов – 20-е место.

Моменты с игры – 20-е место.

Общее количество созданных моментов – 20-е место.

Дистанция – 20-е место.

Продвижение мяча – 19-е место.

Успешные попытки отбора мяча – 20-е место.

Количество пропущенных ударов – 20-е место.

Нельзя сказать, что данные сильно улучшились после двух побед и двух поражений в последующих четырех турах.

Мог ли Нуну Эшпириту Санту повернуть ситуацию вспять? Инсайдеры отзываются о нем, как о вдумчивом, мягком, умном человеке, но слишком флегматичном и замкнутом в себе. Он не обладает выдающейся харизмой. После матча с “Арсеналом” в нем окончательно разуверились болельщики, эксперты и ряд футболистов первой команды.

Минимальные победы над “Астон Виллой” (2:1) и “Ньюкаслом” (3:2) дали Нуну еще немного времени, но поражения от “Витесса” (0:1) в Лиге конференций, “Вест Хэма” (0:1) и “Манчестер Юнайтед” (0:3) в АПЛ предопределили его судьбу.

“Ты не ведаешь, что творишь!”, – кричали разъяренные болельщики “шпор” на 54-й минуте матча с “Юнайтед”, когда Нуну провел первую замену в матче, заменив Бергвейна вместо Моуры. Гнев, ярость и фрустрация фанов “Тоттенхэма” были обращены не к Бергвейну, Моуре и даже не к Нуну Эшпириту Санту. Скорее, к руководству. Даниэль Леви может сколько угодно гордиться “лучшим в мире стадионом” и “лучшей в мире тренировочной базой”, но он забыл о том, какое место в футболе занимают страсть и эмоции. После финала Лиги чемпионов-2019, который стал лебединой песней Почеттино, Леви допустил слишком много ошибок. Начиная с назначения Жозе Моуриньо, до участия клуба в “Суперлиге” и решением отправить в неоплаченный отпуск персонал клуба во время первого локдауна (под давлением болельщиков и общественности решение было отменено). Давно клуб не угадывал и с трансферами.

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Приглашение Нуну Эшпириту Санту стало очередной большой неудачей Леви, и пощечиной надеждам болельщиков. Нуну хороший человек и хороший тренер для определенного типа команд, но “Тоттенхэму” нужно специалист с другими тактическими идеями и характером.

На сцену выходит Антонио Конте.

Как сложатся его отношения с Даниэлем Леви, одним из самых упрямых и бескомпромиссных переговорщиков в АПЛ, – это будет сам по себе интересный сюжет.

Интересны и сроки предполагаемого контракта – всего 18 месяцев. Конте очень жесткий, требовательный специалист и из трех своих последних клубов он уходил со скандалом, после ссор с руководством. Можно понять осторожность “Тоттенхэма”. Можно понять и Антонио Конте – работа с “Тоттенхэмом”, не самом сильном кадрово клубе АПЛ, может стать черным пунктом в его безукоризненном CV.

Но “Тоттенхэму” и английской Премьер-лиге нужен такой персонаж как Конте. Он способен дать пинок под зад клубу и расшевелить его, пробудиться от летаргии должны и ряд игроков “шпор”. Как мы помним из интервью Конте Тьерри Анри, он предпочитает “убивать” футболистов, которые его не слушаются.

Конте – прирожденный победитель. “Тоттенхэм” не берет трофеи 13 лет. Получится ли?