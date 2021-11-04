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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура АПЛ
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 11-го тура чемпионата Англии между двумя командами из Манчестера.
Очередной экзамен для Оле Гуннара Сульшера. Норвежец прошел испытания в матче с "Тоттенхэмом", затем Роналду спас его в челлендже с "Аталантой", однако с такой организованной командой как "Сити" одни умениями Криштиану не обойтись. Сможет ли "МЮ" нейтрализовать одного из лидеров чемпионата? Как Пеп закроет португальского форварда? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 6 ноября – в 14:25 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Бусько
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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