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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура АПЛ

Англия
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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 11-го тура чемпионата Англии между двумя командами из Манчестера.

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Очередной экзамен для Оле Гуннара Сульшера. Норвежец прошел испытания в матче с "Тоттенхэмом", затем Роналду спас его в челлендже с "Аталантой", однако с такой организованной командой как "Сити" одни умениями Криштиану не обойтись. Сможет ли "МЮ" нейтрализовать одного из лидеров чемпионата? Как Пеп закроет португальского форварда? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 6 ноября – в 14:25 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Трансляция Аудио онлайн стрим
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