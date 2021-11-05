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АПЛ. Пятое подряд поражение Астон Виллы
Минимальная победа Саутгемптона в первом матче тура
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 11-й тур. Саутгемптон, “Сент-Мэрис”
“Саутгемптон” – “Астон Вилла” 1:0
Гол: Адам Армстронг 3
“Саутгемптон”: Маккарти – Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс – Стюарт Армстронг (Лянко 57), Уорд-Проуз, Ромеу, Эльюнусси (Диалло 76) – Адам Армстронг (Броя 81), Адамс
“Астон Вилла”: Мартинес – Таргетт, Мингз, Туанзебе, Кэш – Накамба (Рэмзи 63), Макгинн – Эль-Гази (Дэвис 79), Буэндиа (Арчер 71), Бэйли – Уоткинс
Предупреждения: Ромеу 62, Салису 90+1 – Эль-Гази 11, Туанзебе 65
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