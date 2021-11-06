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Гвардиола: Я не чувствовал необходимости в заменах в игре с МЮ

Англия
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Наставник "горожан" подвел итоги дерби с "красными дьяволами"

Гвардиола: Я не чувствовал необходимости в заменах в игре с МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Ман Юнайтед" в матче 11-го тура АПЛ.

"Здесь, на "Олд Траффорд", мы всегда в целом играли хорошо, мы выиграли много раз, намного больше, чем на любом другом стадионе. Достойное выступление, хорошая игра и заслуженная победа. Еще три очка.

"Должен ли "МС" был забить больше? Все нормально. Я очень требователен. Мы очень требовательны к себе, но я очень доволен. Нам нужна была именно такая игра.

Они очень опасны. Поэтому нам нужно было много контролировать мяч. Если позволить им разбежаться на "Олд Траффорд", то ситуация становится похожей на "Энфилд". Они способны на подобное.

Счет был 2:0, и все шло комфортно. Я не чувствовал необходимости в заменах. Осталось 27 игр. Мы теряли очки дома. В данный момент "Челси" неудержим. Мы не можем позволить себе терять много очков, если хотим оставаться рядом, против команд из топ-6 мы играли хорошо" – рассказал испанец.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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