Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Я не чувствовал необходимости в заменах в игре с МЮ
Наставник "горожан" подвел итоги дерби с "красными дьяволами"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Здесь, на "Олд Траффорд", мы всегда в целом играли хорошо, мы выиграли много раз, намного больше, чем на любом другом стадионе. Достойное выступление, хорошая игра и заслуженная победа. Еще три очка.
"Должен ли "МС" был забить больше? Все нормально. Я очень требователен. Мы очень требовательны к себе, но я очень доволен. Нам нужна была именно такая игра.
Они очень опасны. Поэтому нам нужно было много контролировать мяч. Если позволить им разбежаться на "Олд Траффорд", то ситуация становится похожей на "Энфилд". Они способны на подобное.
Счет был 2:0, и все шло комфортно. Я не чувствовал необходимости в заменах. Осталось 27 игр. Мы теряли очки дома. В данный момент "Челси" неудержим. Мы не можем позволить себе терять много очков, если хотим оставаться рядом, против команд из топ-6 мы играли хорошо" – рассказал испанец.
Популярное сейчас
- Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- АПЛ. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2. Огромная пропасть между командами
- Динамо экзаменует Ворсклу, дерби Манчестера и Милана. Какой футбол смотреть на выходных
- В Англии фанат выбежал на поле и… сделал идеальный подкат, отобрав мяч у игрока команды соперника
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста