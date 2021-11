Благородная цель. Тренер Брайтона переночевал на улице города вместе со своим штабом

Тренерский штаб "Брайтона" поддержал бездомных в рамках кампании "The Big Sleep Out" ("Большая ночевка на улице"). Цель акции – собрать средства для помощи бездомным. Вместе с Грэмом Поттером переночевали на улице города и помощники наставника – Билли Рид и Бруно Сальтор. Сам Поттер отметил:

"The Big Sleep Out" проводится в Брайтоне каждый год. На деньги, полученные от акции, волонтеры закупают продукты, одежду, спальные мешки. Также для бездомных организовывают психологическую поддержку и оплачивают услуги в прачечной.

Brighton boss Graham Potter, Bruno, Billy Reid and others slept rough on Friday to raise awareness for a homeless charity ???? pic.twitter.com/9qloJG7A4F