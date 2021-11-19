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Стивен Джеррард запретил футболистам Астон Виллы употреблять в пищу кетчуп

Англия
(1 голосов)

Популярный соус – не для игроков из Бирмингема

Стивен Джеррард запретил футболистам Астон Виллы употреблять в пищу кетчуп

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новый менеджер "Астон Виллы" Стивен Джеррард запретил своим игрокам есть кетчуп. Приводит слова англичанина Daily Mail.

"Мы должны проанализировать наш состав. Мы будем строить команду, постепенно становиться сильнее. Наш футбол будет основан на владении. Только время покажет, когда мы сможем перейти к такой игре на постоянной основе".

"Кетчуп? Он запрещен еще до того, как я его увидел! Игроки должны обладать правильным менталитетом, стремиться быть лучше, заходить все дальше. Они должны хотеть войти в элиту".

В субботу, 20 ноября, "Астон Вилла" дома встретится с "Брайтоном", а 11 декабря команда Джеррарда сыграет с "Ливерпулем".

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем)
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkiv)
19.11.2021 в 11:41
Кетчупа я не їм, але що саме з ним не так з точки зору футболістів на думку Джерарда?
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pyvovarchyk (Львів)
19.11.2021 в 11:51
як мінімум - забагато солі і цукру, Кріш би відставив від себе баноку на пресусі. а ще крохмаль - сприяє набору ваги
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