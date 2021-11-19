Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стивен Джеррард запретил футболистам Астон Виллы употреблять в пищу кетчуп
Популярный соус – не для игроков из Бирмингема
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый менеджер "Астон Виллы" Стивен Джеррард запретил своим игрокам есть кетчуп. Приводит слова англичанина Daily Mail.
"Мы должны проанализировать наш состав. Мы будем строить команду, постепенно становиться сильнее. Наш футбол будет основан на владении. Только время покажет, когда мы сможем перейти к такой игре на постоянной основе".
"Кетчуп? Он запрещен еще до того, как я его увидел! Игроки должны обладать правильным менталитетом, стремиться быть лучше, заходить все дальше. Они должны хотеть войти в элиту".
В субботу, 20 ноября, "Астон Вилла" дома встретится с "Брайтоном", а 11 декабря команда Джеррарда сыграет с "Ливерпулем".
Популярное сейчас
- Шахтёр и Динамо делят первое место, Заря - третья. Таблица УПЛ 2021/22
- Игроки Сити шанса подколоть не упустили. Зинченко сделал фото с Белановым и его Золотым мячом
- Дженоа потерял двух лидеров перед дебютным матчем Шевченко
- Будет седьмой. Три причины, почему Месси нужно отдать Золотой мяч в этом году
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО