Стивен Джеррард запретил футболистам Астон Виллы употреблять в пищу кетчуп

Новый менеджер "Астон Виллы" Стивен Джеррард запретил своим игрокам есть кетчуп. Приводит слова англичанина Daily Mail.

"Мы должны проанализировать наш состав. Мы будем строить команду, постепенно становиться сильнее. Наш футбол будет основан на владении. Только время покажет, когда мы сможем перейти к такой игре на постоянной основе".

"Кетчуп? Он запрещен еще до того, как я его увидел! Игроки должны обладать правильным менталитетом, стремиться быть лучше, заходить все дальше. Они должны хотеть войти в элиту".

В субботу, 20 ноября, "Астон Вилла" дома встретится с "Брайтоном", а 11 декабря команда Джеррарда сыграет с "Ливерпулем".