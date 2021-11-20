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Челси заинтересовался полузащитником сборной Франции

Англия
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Может заменить Канте?

Челси заинтересовался полузащитником сборной Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский Челси продолжает искать варианты на трансферном рынке для усиления опорной зоны. "Аристократы" заинтересовались приобретением опорного полузащитника "Монако" Орельена Тчуамэни. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Правда, за француза нужно будет побороться, ведь его хотят пригласить в свои ряды "Реал", "Ливерпуль", "Ювентус" и "Бавария".

Ранее сообщалось, что "Монако" хочет выручить за игрока около 60 миллионов евро. Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в гораздо меньшую сумму – 35 млн евро.

В этом сезоне на счету Тчуамэни 17 матчей (один гол) за "монегасков" - он является железным игроком основы уже второй год подряд. Также опорник регулярно играет за национальную сборную Франции, имея в активе семь встреч.

Его контракт с "Монако" действителен до лета 2024-го года.

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В статье: Челси (Лондон) Монако Орельен Тчуамени
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Источник:
Nico Schira

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