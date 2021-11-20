АПЛ. Ливерпуль – Арсенал 4:0. Сказку Артеты испортил Клопп

Английская Премьер-лига, 12-й тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Плохие дни бывают у всех. И это сейчас не об "Арсенале", а о поражении "Ливерпуля" в прошлом туре против "Вест Гема". Тогда подопечным Клоппа было очень тяжело, а сегодня вышел совсем другой матч. И нет, не из-за "мерсисайдцев", а именно из-за "канониров": подопечные Артеты слишком много позволяли соперникам, за что сильно поплатились. Да и сам испанский специалист очень сильно нервничал.

За первые полчаса команды не создали никакой опасности. Плотно каждый играл в обороне, прессинговал и почти не давал сопернику дышать вблизи своей штрафной. В общем, была очень напряженная игра – это разрушить мог только голевой момент.

Такой произошел как раз на 30-й минуте, когда Рамсдейл начал свою серию сейвов в этом поединке. Несмотря на результат, он был сегодня на высоте: точно самый лучший игрок матча среди "канониров". Начал он с сейва после удара слета от Тьяго, а потом еще и переиграл в ближнем бою Мане, который пытался забить из добивания. Также моменты были и у Салаха и Ван Дейка, но и их Аарон потянул.

Для разрядки обстановки Клопп и Артета решили добавить красок этому матчу, чуть не сойдясь в схватке на бровке. Ассистенты останавливали обоих по пути к своему визави, а в конце концов каждый получил по желтой.

Вернемся прямо на поле. Не всегда может спасти вратарь. Гол назревал, и в конце концов на 39-й минуте "мерсисайдцы" открыли счет. Александер-Арнольд навесил из стандарта, а Мане головой перевел мяч в сетку ворот. Очень плохо сыграла оборона “Арсенала” при подаче: пытались создать искусственный офсайд, однако не получилось.

Повезло гостям, что вскоре раздался свисток на перерыв – они немного отдохнули от прекрасного атакующего футбола в исполнении Клоппа. Нейтральному болельщику на такое очень приятно смотреть.

Похожая игра продолжилась и после перерыва. Правда, второй гол Ливерпуль забил после командного прессинга. Тавареш ошибся при выходе из обороны и отдал на Жоту, который посадил на газон сначала Вайта, а потом еще и Рамсдейла и закатил уже в пустые ворота. Пятый гол португальца "Арсеналу" – это его любимая команда.

Единственный опасный момент "канониров" в матче был у Обамеянга, которого вывели чуть ли не на свидание с голкипером. Удар габонца ногами потянул Алиссон. Все-таки лучше сегодня получалось реализовывать моменты у “мерсисайдцев”, поэтому они забили еще дважды. Сначала прекрасную контратаку завершил Салах, забив 11-й гол в этом сезоне АПЛ. А затем Минамино открыл счет мячам в текущем чемпионате, замкнув прострел Александера-Арнольда через 48 секунд после выхода на замену.

Отметим, что это уже восьмой асист Трента в четырех последних матчах (сегодня два). Старый добрый Александер-Арнольд вернулся, собственно, как и "Ливерпуль".

Атакующий стиль Клоппа завораживал всех в недалеком прошлом, и, похоже, он опять с нами. "Мерсисайдцы" благодаря победе поднялись на вторую строчку, и теперь уступают лидеру "Челси" четырьмя очками. "Арсенал" после первого поражения этой осенью остался на пятом месте.

"Ливерпуль" - "Арсенал" 4:0

Голы: Мане 39, Жота 52, Салах 74, Минамино 77

"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас - Тьяго (Мортон 84), Фабинью, Окслейд-Чемберлен (Окслейд-Чемберлен 76) - Салах, Жота (Минамино 76), Мане

"Арсенал": Рамсдейл – Томмиасу, Уайт, Габриэль, Тавареш – Сака, Томас (Эльнени 84), Локонга (Мейтленд-Найлс 53), Смит-Роу – Лаказетт (Эдегор 67) – Обамеянг

Предупреждения: Клопп 33 (главный тренер), Мане 44, Фабинью 70 – Артета 33 (главный тренер)