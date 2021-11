АПЛ. Манчестер Сити - Эвертон 3:0. Разминочное настроение

“Манчестер Сити” предсказуемо обыграл в 12-м туре Премьер-лиги “Эвертон” Рафаэля Бенитеса. “Горожане” вытеснили со второй позиции “Ливерпуль”, у “Эвертона” это шестой матч подряд без победы. “Ириски” одиннадцатые.

“Эвертон” проиграл восемь предыдущих матчей “Манчестер Сити” и мало что указывало на то, что серия из поражений прервется в воскресенье на “Этихаде”. “Ириски” продолжают играть без Калверт-Льюина, Дукуре и еще ряда травмированных игроков. Ко всему прочему, на старте матча травму получил Демерэй Грэй. После двух полуатак на первых минутах гости замкнулись на своей половине поля.

Состав “Сити” был интересным. По разным причинам не были доступны Де Брюйне и Грилиш, и дебютный старт в АПЛ получил 19-летний воспитанник “Сити” Коул Палмер.

Палмер провел неплохой матч, но что-то удивительное ему сделать не удалось. Это сложно, когда играешь с такими мастерами как Родри, Бернарду Силва, Фоден и Канселу.

Очень активным был и Рахим Стерлинг, которого уже не первый месяц окружают трансферные различные спекуляции.

Стерлинг по-традиции старался заработать пенальти после легкого контакта с Кином в штрафной “Эвертона”, рефери Стюарт Аттвелл сначала указал на точку, но изменил свое решение после просмотра VAR.

Хороший момент был у Бернарду Силву. Палмер вывел португальца на ударную позицию, но гостей спас Пикфорд, а Гюндоган на добивании пробил в перекладину.

Давление “Сити” нельзя было назвать сумасшедшим, но команда Гвардиолы доминировала во всем и никуда не спешила. “Эвертон” был слишком пассивным.

Гости боролись за мячи только в своей штрафной и на расстоянии в пару метров от нее, другие зоны были свободны. И именно из них “Манчестер Сити” забил два гола.

Сначала Канселу внешней стороной стопы отправил мяч в штрафную на Стерлинга (претендент на ассист сезона), а после перерыва Родри дальним выстрелом поразил девятку.

“Эвертон” даже не пытался перевернуть игру. В конце матча “Сити” добавил третий (Бернарду Силва), а Гвардиола предоставил дебют еще одному воспитаннику.

