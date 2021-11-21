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АПЛ. Манчестер Сити - Эвертон 3:0. Разминочное настроение

Англия
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(1 голосов)

Команда Бенитеса не может выиграть в шестом матче подряд 

АПЛ. Манчестер Сити - Эвертон 3:0. Разминочное настроение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Сити” предсказуемо обыграл в 12-м туре Премьер-лиги “Эвертон” Рафаэля Бенитеса. “Горожане” вытеснили со второй позиции “Ливерпуль”, у “Эвертона” это шестой матч подряд без победы. “Ириски” одиннадцатые.

“Эвертон” проиграл восемь предыдущих матчей “Манчестер Сити” и мало что указывало на то, что серия из поражений прервется в воскресенье на “Этихаде”. “Ириски” продолжают играть без Калверт-Льюина, Дукуре и еще ряда травмированных игроков. Ко всему прочему, на старте матча травму получил Демерэй Грэй. После двух полуатак на первых минутах гости замкнулись на своей половине поля.

Состав “Сити” был интересным. По разным причинам не были доступны Де Брюйне и Грилиш, и дебютный старт в АПЛ получил 19-летний воспитанник “Сити” Коул Палмер.

Палмер провел неплохой матч, но что-то удивительное ему сделать не удалось. Это сложно, когда играешь с такими мастерами как Родри, Бернарду Силва, Фоден и Канселу.

Очень активным был и Рахим Стерлинг, которого уже не первый месяц окружают трансферные различные спекуляции.

Стерлинг по-традиции старался заработать пенальти после легкого контакта с Кином в штрафной “Эвертона”, рефери Стюарт Аттвелл сначала указал на точку, но изменил свое решение после просмотра VAR.

Хороший момент был у Бернарду Силву. Палмер вывел португальца на ударную позицию, но гостей спас Пикфорд, а Гюндоган на добивании пробил в перекладину.

Давление “Сити” нельзя было назвать сумасшедшим, но команда Гвардиолы доминировала во всем и никуда не спешила. “Эвертон” был слишком пассивным.

Гости боролись за мячи только в своей штрафной и на расстоянии в пару метров от нее, другие зоны были свободны. И именно из них “Манчестер Сити” забил два гола.

Сначала Канселу внешней стороной стопы отправил мяч в штрафную на Стерлинга (претендент на ассист сезона), а после перерыва Родри дальним выстрелом поразил девятку.

“Эвертон” даже не пытался перевернуть игру. В конце матча “Сити” добавил третий (Бернарду Силва), а Гвардиола предоставил дебют еще одному воспитаннику.

3:0 – будничная крупная победа от “Сити”.

Чемпионат Англии, двенадцатый тур. Манчестер, “Этихад”, 52571 зритель

“Манчестер Сити” – “Эвертон” 3:0

Голы: Стерлинг 44, Родри 55, Бернарду Силва 86

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Лапорт (Аке 76), Канселу – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Стерлинг, Палмер (Макати 87), Фоден (Марез 58)

“Эвертон”: Пикфорд – Динь, Кин, Годфри, Коулмэн – Грэй (Ивоби 17), Аллан (Оньянго 90), Делф (Рондон 63), Гордон – Таунсенд – Ришарлисон

Предупреждения: Лапорт 45+3 – Ришарлисон 31

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В статье: Рафаэль Бенитес Рахим Стерлинг Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити Родри Жоау Канселу Пеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
21.11.2021 в 18:46
Сталося те що повинно було статися Тут цікаво як змінився в АПЛ арбітраж після "казусу Стерлінга"... Нема "вагомих доказів", що нападника знесли... і пенальті НЕМА! Хоч за подібні вихідки за межами карного і картку можна заробити Чи зникне це бажання нападників падати при першому дотику НЕ ДУМАЮ, бо наразі картино падати навчились та привчились більшість гравців і за рік два, три їх не відучиш.
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