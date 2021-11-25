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Лукаку деактивировал свой аккаунт в Twitter
Футболист решил отказаться от соцсетей
Faisal HQ / Автор неизвестен
Форвард "Челси" Ромелу Лукаку деактивировал свой аккаунт в Twitter. Футболист решил перестать писать в социальной сети. С чем связан данный поступок — не сообщается.
Отметим, бельгиец не выходил на поле с матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мальме" (4:0), который состоялся 20 октября. В той встрече футболист повредил лодыжку.
В этом сезоне нападающий провел 7 матчей в АПЛ, забив 3 гола.
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