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Лукаку деактивировал свой аккаунт в Twitter

Англия
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Футболист решил отказаться от соцсетей

Лукаку деактивировал свой аккаунт в Twitter

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Форвард "Челси" Ромелу Лукаку деактивировал свой аккаунт в Twitter. Футболист решил перестать писать в социальной сети. С чем связан данный поступок — не сообщается.

Отметим, бельгиец не выходил на поле с матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Мальме" (4:0), который состоялся 20 октября. В той встрече футболист повредил лодыжку.

В этом сезоне нападающий провел 7 матчей в АПЛ, забив 3 гола.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон)
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