Криштиану Роналду подарит детям футболки с автографами на Рождество

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил о желании помочь американской певице Пинк и поучаствовать в благотворительной акции.

"Привет, Криштиану! В этом году я спонсирую Рождество для нескольких детей. Они не хотят ничего, кроме твоих игровых футболок. Поэтому я полна решимости осуществить их мечту. Не хочешь ли ты отправить мне пару штук и изменить их жизнь? Знаю, ты постоянно делаешь замечательные вещи, но…" – написала Пинк в "Твиттере" Роналду.

"Привет, Пинк, я рад помочь. Отправлю несколько футболок с автографами для детей, без проблем", – ответил ей Роналду.