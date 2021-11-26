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Криштиану Роналду подарит детям футболки с автографами на Рождество

Англия
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Об этом его попросила одна из певиц

Криштиану Роналду подарит детям футболки с автографами на Рождество

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил о желании помочь американской певице Пинк и поучаствовать в благотворительной акции.

"Привет, Криштиану! В этом году я спонсирую Рождество для нескольких детей. Они не хотят ничего, кроме твоих игровых футболок. Поэтому я полна решимости осуществить их мечту. Не хочешь ли ты отправить мне пару штук и изменить их жизнь? Знаю, ты постоянно делаешь замечательные вещи, но…" – написала Пинк в "Твиттере" Роналду.

"Привет, Пинк, я рад помочь. Отправлю несколько футболок с автографами для детей, без проблем", – ответил ей Роналду.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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